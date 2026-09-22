На Україну з потужним циклоном суне небезпека: синоптики назвали дати та міста, у яких "розгуляється" стихія

Синоптики попереджають про сильні дощі та шквальний вітер в Украхні 23 вересня / © loveopium.ru

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Активний циклон із Чорного моря принесе до більшості регіонів України 23 вересня дощі, грози та штормовий вітер. Через значне похолодання та негоду в багатьох областях оголошено перший рівень небезпечності.

Детальний прогноз погоди в Україні на 23 вересня — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 23 вересня, у День осіннього рівнодення, активний циклон із Чорного моря зумовить негоду із сильним вітром. Тривалі й сильні дощі пройдуть на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму, а в другій половині дня охоплять також Харківщину, Донеччину й Луганщину.

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У східній частині країни очікується штормовий північний та північно-східний вітер зі поривами до 15–22 м/с. На решті території України дощі чергуватимуться із сонячними проясненнями.

За словами Діденко, найближча ніч буде доволі холодною: у західних і північних областях, на Вінниччині та Кіровоградщині температура повітря знизиться до +6…+9 градусів, тоді як на півдні, сході та Дніпропетровщині утримається +10…+15.

Вдень 23 вересня температура повітря становитиме від +12 до +17 градусів тепла, і лише на Донеччині та Луганщині утримається тепло до +19…+23 градусів вище нуля.

У Києві істотні опади малоймовірні, лише надвечір місцями можливий невеликий дощ. Ніч у столиці буде прохолодною, до +7…+8 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів вище нуля.

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«За попередніми прогнозами завершальні дні вересня та початок жовтня подарують нам красиву комфортну погоду», — повідомляє Діденко.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань прогнозує 23 вересня сильні дощі, які зумовить холодний атмосферний фронт.

«Більшість його сильних дощів виллється у східних областях України. Черкащина отримає значно меншу кількість опадів. Температура вночі 4-9º тепла, вдень 11-16º», — повідомляє Постригань.

За даними Українського гідрометцентру, 23 вересня циклон із Чорного моря спричинить на Лівобережжі значні дощі, грози та штормові пориви вітру до 15–20 м/с. На решті території очікується хмарність із проясненнями та лише місцями короткочасні дощі.

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Як зазначають синоптики, через надходження холодного повітря з північно-західної Європи температура відповідатиме сезонній нормі.

Уночі температура повітря коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, а на сході та південному сході буде тепліше — очікується від +10 до +15 градусів тепла. Удень повітря прогріється до +13…+18 градусів вище нуля.

У Карпатах уночі очікується +0…+5 градусів, а вдень — від +7 до +12.

Погода в Україні 23 вересня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпеку 23 вересня

Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища 23 вересня. Зокрема, у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму, вдень і Полтавській, Сумській та Чернігівській областях значні дощі, грози, вдень на Лівобережжі країни пориви вітру 15-20 м/с.

У зв’язку із ймовірними дощами та шквалами, синоптики оголосили в цих регіонах перший рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — наголошують метеорологи.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища 23 вересня у кількох областях України / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 23 вересня буде хмарно із проясненнями. Місцями пройдуть короткочасні дощі.

Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля. У Києві нічна температура повітря коливатиметься в межах від +6 до +8 градусів тепла, вдень очікується близько +15 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Вночі пройде помірний, вдень невеликий короткочасний дощ. Також уночі та вранці зберігатиметься слабкий туман, метеорологи попереджають про погіршення видимості в тумані 500 — 1000 м.

Вітер дутиме північно-західний, вночі зі швидкістю 5-10 м/с, вдень зі швидкістю 9-14 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +16 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +15 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 23 вересня очікується хмарна й дощова погода. Вночі по області пройде невеликий або помірний дощ, а в самому Дніпрі буде помірний дощ.

Вдень синоптики прогнозують суттєве погіршення умов: як по області, так і в обласному центрі пройдуть значні, місцями сильні дощі з грозами. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий, місцями другий, помаранчевий.

Синоптики попереджають про негоду у Дніпропетровській області 23 вересня / © Укргідрометцентр

Вiтер буде північний та північно-західний, та дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, також вдень ймовірні пориви вітру до 15–20 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +8 до +13 градусів тепла;

вдень від +12 до +17 градусів тепла.

У Дніпрі очікується:

вночі від +9 до +11 градусів тепла;

вдень від +12 до +14 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині 23 вересня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів тепла.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +9 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +20 градусів тепла.

Температура морської води коливатиметься в межах +19…+20 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині та в самому Харкові 23 вересня очікується хмарна погода. Уночі по області та місту пройде невеликий дощ і можливий слабкий туман, а температура становитиме +9…+14 градусів тепла на Харківщині та +10…+12 в обласному центрі.

Зранку, вдень та до кінця доби регіон охоплять значні дощі з грозами. Північний вітер зі швидкістю 7–12 м/с вдень змінить напрямок на південно-західний, а його пориви сягатимуть 15–20 м/с. Синоптики оголосили в регіоні перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про небезпеку на Харківщині 23 вересня / © Укргідрометцентр

Попри негоду, вдень повітря прогріється до +14…+19 по області та до +16…+18 в обласному центрі.

Нагадаємо, 22 вересня високогір’я Карпат 22 вересня зустріло туристів морозом і першим снігом. Синоптики пояснили, що спричинило таку різку зміну погоди.

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