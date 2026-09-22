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На Україну з потужним циклоном суне небезпека: синоптики назвали дати та міста, у яких "розгуляється" стихія
У День осіннього рівнодення більшість областей України «накриє» негода із суттєвим зниженням температури повітря.
Активний циклон із Чорного моря принесе до більшості регіонів України 23 вересня дощі, грози та штормовий вітер. Через значне похолодання та негоду в багатьох областях оголошено перший рівень небезпечності.
Детальний прогноз погоди в Україні на 23 вересня — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Погода в Україні
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 23 вересня, у День осіннього рівнодення, активний циклон із Чорного моря зумовить негоду із сильним вітром. Тривалі й сильні дощі пройдуть на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму, а в другій половині дня охоплять також Харківщину, Донеччину й Луганщину.
У східній частині країни очікується штормовий північний та північно-східний вітер зі поривами до 15–22 м/с. На решті території України дощі чергуватимуться із сонячними проясненнями.
За словами Діденко, найближча ніч буде доволі холодною: у західних і північних областях, на Вінниччині та Кіровоградщині температура повітря знизиться до +6…+9 градусів, тоді як на півдні, сході та Дніпропетровщині утримається +10…+15.
Вдень 23 вересня температура повітря становитиме від +12 до +17 градусів тепла, і лише на Донеччині та Луганщині утримається тепло до +19…+23 градусів вище нуля.
У Києві істотні опади малоймовірні, лише надвечір місцями можливий невеликий дощ. Ніч у столиці буде прохолодною, до +7…+8 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів вище нуля.
«За попередніми прогнозами завершальні дні вересня та початок жовтня подарують нам красиву комфортну погоду», — повідомляє Діденко.
Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань прогнозує 23 вересня сильні дощі, які зумовить холодний атмосферний фронт.
«Більшість його сильних дощів виллється у східних областях України. Черкащина отримає значно меншу кількість опадів. Температура вночі 4-9º тепла, вдень 11-16º», — повідомляє Постригань.
За даними Українського гідрометцентру, 23 вересня циклон із Чорного моря спричинить на Лівобережжі значні дощі, грози та штормові пориви вітру до 15–20 м/с. На решті території очікується хмарність із проясненнями та лише місцями короткочасні дощі.
Як зазначають синоптики, через надходження холодного повітря з північно-західної Європи температура відповідатиме сезонній нормі.
Уночі температура повітря коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, а на сході та південному сході буде тепліше — очікується від +10 до +15 градусів тепла. Удень повітря прогріється до +13…+18 градусів вище нуля.
У Карпатах уночі очікується +0…+5 градусів, а вдень — від +7 до +12.
Синоптики попереджають про небезпеку 23 вересня
Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища 23 вересня. Зокрема, у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму, вдень і Полтавській, Сумській та Чернігівській областях значні дощі, грози, вдень на Лівобережжі країни пориви вітру 15-20 м/с.
У зв’язку із ймовірними дощами та шквалами, синоптики оголосили в цих регіонах перший рівень небезпечності, жовтий.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — наголошують метеорологи.
Погода у Києві
На Київщині 23 вересня буде хмарно із проясненнями. Місцями пройдуть короткочасні дощі.
Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі становитиме від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля. У Києві нічна температура повітря коливатиметься в межах від +6 до +8 градусів тепла, вдень очікується близько +15 градусів тепла.
Погода у Львові
На Львівщині синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Вночі пройде помірний, вдень невеликий короткочасний дощ. Також уночі та вранці зберігатиметься слабкий туман, метеорологи попереджають про погіршення видимості в тумані 500 — 1000 м.
Вітер дутиме північно-західний, вночі зі швидкістю 5-10 м/с, вдень зі швидкістю 9-14 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +16 градусів тепла.
У Львові температура повітря вночі становитиме від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +15 градусів тепла.
Погода у Дніпрі
У Дніпропетровській області та місті Дніпро 23 вересня очікується хмарна й дощова погода. Вночі по області пройде невеликий або помірний дощ, а в самому Дніпрі буде помірний дощ.
Вдень синоптики прогнозують суттєве погіршення умов: як по області, так і в обласному центрі пройдуть значні, місцями сильні дощі з грозами. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий, місцями другий, помаранчевий.
Вiтер буде північний та північно-західний, та дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, також вдень ймовірні пориви вітру до 15–20 м/с.
Температура повітря по області коливатиметься:
вночі від +8 до +13 градусів тепла;
вдень від +12 до +17 градусів тепла.
У Дніпрі очікується:
вночі від +9 до +11 градусів тепла;
вдень від +12 до +14 градусів тепла.
Погода в Одесі
На Одещині 23 вересня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 9-14 м/с.
Температура повітря вночі по області коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів тепла.
В Одесі температура повітря вночі становитиме від +9 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +20 градусів тепла.
Температура морської води коливатиметься в межах +19…+20 градусів тепла.
Погода у Харкові
На Харківщині та в самому Харкові 23 вересня очікується хмарна погода. Уночі по області та місту пройде невеликий дощ і можливий слабкий туман, а температура становитиме +9…+14 градусів тепла на Харківщині та +10…+12 в обласному центрі.
Зранку, вдень та до кінця доби регіон охоплять значні дощі з грозами. Північний вітер зі швидкістю 7–12 м/с вдень змінить напрямок на південно-західний, а його пориви сягатимуть 15–20 м/с. Синоптики оголосили в регіоні перший рівень небезпечності, жовтий.
Попри негоду, вдень повітря прогріється до +14…+19 по області та до +16…+18 в обласному центрі.
Нагадаємо, 22 вересня високогір’я Карпат 22 вересня зустріло туристів морозом і першим снігом. Синоптики пояснили, що спричинило таку різку зміну погоди.
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