На Україну з різким похолоданням суне небезпечний удар стихії: синоптики попередили, які області накриє (мапа)

Погода в Україні / © ТСН

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Уже 2 липня до західних областей прорветься атмосферний фронт із Західної Європи, який принесе дощі, грози, град і шквали, а також відчутне зниження температури. Водночас на більшій частині території країни спека ще утримається.

Про це повідомляють Український гідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.

Де 2 липня різко зміниться погода

За даними Укргідрометцентру, 2 липня погодні умови у більшості областей ще визначатиме розпечене тропічне повітря, тому збережеться суха і спекотна погода. Однак у західні області надійде активний атмосферний фронт.

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Прогноз погоди в Україні на добу 02 липня / © Укргідрометцентр

Саме він принесе:

помірні, а місцями значні дощі;

грози;

місцями град;

шквали вітру 15–20 м/с.

Через небезпечні погодні явища у західних областях оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Синоптики попереджають, що негода може ускладнити роботу енергетичних, комунальних та будівельних служб, а також рух транспорту.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні / © Укргідрометцентр

Спека поки не відступає

Попри прихід атмосферного фронту, більша частина України ще залишатиметься у владі спеки.

За прогнозом Укргідрометцентру:

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вночі температура становитиме 18–23°;

вдень у більшості областей 29–34°;

у центральних та південних регіонах місцями очікується сильна спека до +35…+37°;

у західних областях після проходження фронту температура знизиться до +26…+31°.

Наталка Діденко також зазначає, що справжнє послаблення спеки почнеться саме із заходу країни.

«Спека ще потриває. Послаблення її передбачається 2 липня у західних областях, а 3–4 липня — на решті території України», — повідомила синоптикиня.

Якою буде погода у великих містах

Київ

У столиці 2 липня очікується невелика хмарність без опадів. Вночі 20–22°, вдень 30–32°. Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

Львів

Саме Львів і область одними з перших відчують зміну погоди. Очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали до 20 м/с. Температура вдень становитиме лише 20–25°, у Львові — 22–24°.

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Львівський регіональний центр повідомляє, що погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів та вплив висотної улоговини.

Одеса

2 липня за прогнозом погоди, область — у зоні мінливої хмарності. На півдні області вдень можливі короткочасний дощ і гроза, в Одесі істотних опадів не прогнозують. Температура вдень 29–34°, в Одесі — 29–31°.

Дніпро

За прогнозом синоптиків, тут без опадів. Повітря прогріється до 31–36°, у Дніпрі — 32–34°.

Харків

2 та 3 липня опадів не очікується, температура вдень сягатиме 30–35°. Лише 4 липня синоптики прогнозують дощі, грози та пориви вітру до 15–20 м/с, після чого температура почне поступово знижуватися.

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В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Окрім спеки, синоптики попереджають, що 1–3 липня у більшості областей України утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Через високі температури та суху погоду громадян закликають не розпалювати багаття у природних екосистемах, не спалювати суху рослинність та бути максимально обережними з відкритим вогнем.

Нагадаємо, на заході України 2 липня очікуються грози, в окремих районах — град і шквали. Про різку зміну погодних умов попереджали синоптики напередодні.

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