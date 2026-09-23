ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
4 хв

На Україну з ще сильнішим похолоданням суне небезпечний циклон: синоптики попередили, які міста "накриє" (мапа)

Активний південний циклон спричинить негоду у більшості областей України, однак синоптики вже називають дати прийдешнього потепління.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Осінь / фото ілюстративне

Осінь / фото ілюстративне / © Associated Press

У четвер, 24 вересня, активний південний циклон принесе до більшості областей України дощі із грозами, сильний вітер та значне похолодання. Детальніше про погоду на завтра — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Українська синоптикиня Наталка Діденко попереджає про сильні дощі 24 вересня, які очікуються у північних та центральних областях України.

«У східних областях та у південній частині дощі чергуватимуться із проясненнями, тобто, сильних не буде», — зазначає синоптикиня.

У західних областях завтра істотних опадів не передбачається. За словами Діденко, температура повітря буде найнижчою на півночі та у центрі, де очікується від +10 до +13 градусів тепла.

На решті території України впродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +19 градусів тепла. Водночас Діденко попереджає про сильний дощ у Києві, який розпочнеться сьогодні увечері та йтиме до самого ранку. Як зазначає синоптикиня, впродовж дня 24 вересня опади дещо слабшатимуть. Температура повітря у столиці коливатиметься від +10 до +13 градусів тепла.

Також синоптикиня прогнозує поступове потепління, яке розпочнеться в Україні від 25 вересня.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що через активний циклон з Чорного моря на Черкащині найближчим часом очікуються сильні дощі.

«Вночі з подальшим переміщенням циклону на північ, дощі посиляться до значних, може випасти від 15 до 49 мм. Існують умови для виникнення гроз та шквалів 15-20 м/с», — попереджає синоптик.

За його прогнозом, у четвер, 24 вересня, інтенсивність дощів зменшиться, а в п’ятницю вони повністю припиняться. Температура повітря становитиме від +6 до +11 градусів тепла вночі та до +11…+16 градусів тепла вдень. Водночас метеоролог зазначає. Що цими вихідними антициклон принесе потепління до +18…+20 градусів тепла.

Метеорологічна карта / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Метеорологічна карта / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

В Українському гідрометцентрі зауважують що, 24 вересня через територію Україні продовжуватиме проходити активний циклон із півдня. По країні, крім західних областей очікуються помірні, а у Київській, Чернігівській областях, в нічні години також у більшості центральних областей (крім Вінницької), значні дощі подекуди із грозами.

«Повітряні потоки переважатимуть західні та південно західні 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі продовжують пориви 15-20 метрів за секунду», — прогнозують синоптики.

У зв’язку із небезпечними метеорологічними явищами в Україні, синоптики оголосили у кількох областях країни перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджают про сильний вітер на Лівобережжі України 24 вересня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджают про сильний вітер на Лівобережжі України 24 вересня / © Укргідрометцентр

Температурні показники вночі становитимуть +6…+11 градусів тепла, в денні години +11…+16 градусів тепла. На півдні країни буде дещо тепліше — тем очікується до +19. В Карпатах буде найпрохолодніше вночі — від 0 до +5 тепла, у денні години очікується від +7 до +12 градусів тепла.

Погода в Україні 24 вересня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 24 вересня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У четвер, 24 вересня, в Києві та області очікується хмарна погода зі значними дощами, місцями можливі грози. Вітер західний та південно-західний, 7–12 метрів за секунду.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності, жовтий. У гідрометцентрі попереджають, що через сильні опади можливе ускладнення руху транспорту.

Синоптики попереджають про значні дощі на Київщині 24 вересня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про значні дощі на Київщині 24 вересня / © Укргідрометцентр

Температура повітря в області становитиме від +6 до +11 градусів тепла вночі та від +11 до +16 градусів тепла вдень. У Києві прогнозують від +8 до +10 градусів тепла вночі й до +13…+15 градусів тепла вдень.

Погода у Львові

На Львівщині 24 вересня погоду визначатиме тилова частина циклону над Поліссям, повідомляють синоптики. У регіоні буде хмарно із проясненнями, місцями пройдуть невеликі дощі. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман.

Вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі очікується від +3 до +8 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +12….+17 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі буде +5…+7 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +16 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 24 вересня буде хмарно із проясненнями. Вночі та вдень очікуються дощі. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вночі місцями ймовірні пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря по області коливатиметься:

  • вночі від +5 до +10 градусів тепла;

  • вдень від +13 до +18 градусів тепла.

У місті Дніпро вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +16 градусів вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині 24 вересня буде хмарна погода із проясненнями, повідомляють синоптики. Місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер дутиме західний та зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі у регіоні коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +20 градусів вище нуля

В Одесі у нічні години стовпчики термометрів показуватимуть від +9 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +18 градусів тепла.

Температура морської води становитиме від +18 до +19 градусів тепла.

Погода в Харкові

На Харківщині 24 вересня буде хмарна погода із дощами. Вночі зберігатиметься слабкий туман.

Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, вночі ймовірні пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +13…+18 градусів вище нуля.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься в межах від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +17 градусів тепла.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксували перші осінні морози. У високогір’ї Карпат температура вранці 23 вересня опустилася до -2 градусів нижче нуля, тоді як у низці регіонів Європи найближчими днями очікують значно сильніше похолодання — місцями до -12 градусів морозу.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie