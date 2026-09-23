На Україну з ще сильнішим похолоданням суне небезпечний циклон: синоптики попередили, які міста "накриє" (мапа)

Осінь / фото ілюстративне / © Associated Press

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У четвер, 24 вересня, активний південний циклон принесе до більшості областей України дощі із грозами, сильний вітер та значне похолодання. Детальніше про погоду на завтра — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Українська синоптикиня Наталка Діденко попереджає про сильні дощі 24 вересня, які очікуються у північних та центральних областях України.

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«У східних областях та у південній частині дощі чергуватимуться із проясненнями, тобто, сильних не буде», — зазначає синоптикиня.

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У західних областях завтра істотних опадів не передбачається. За словами Діденко, температура повітря буде найнижчою на півночі та у центрі, де очікується від +10 до +13 градусів тепла.

На решті території України впродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +19 градусів тепла. Водночас Діденко попереджає про сильний дощ у Києві, який розпочнеться сьогодні увечері та йтиме до самого ранку. Як зазначає синоптикиня, впродовж дня 24 вересня опади дещо слабшатимуть. Температура повітря у столиці коливатиметься від +10 до +13 градусів тепла.

Також синоптикиня прогнозує поступове потепління, яке розпочнеться в Україні від 25 вересня.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що через активний циклон з Чорного моря на Черкащині найближчим часом очікуються сильні дощі.

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«Вночі з подальшим переміщенням циклону на північ, дощі посиляться до значних, може випасти від 15 до 49 мм. Існують умови для виникнення гроз та шквалів 15-20 м/с», — попереджає синоптик.

За його прогнозом, у четвер, 24 вересня, інтенсивність дощів зменшиться, а в п’ятницю вони повністю припиняться. Температура повітря становитиме від +6 до +11 градусів тепла вночі та до +11…+16 градусів тепла вдень. Водночас метеоролог зазначає. Що цими вихідними антициклон принесе потепління до +18…+20 градусів тепла.

Метеорологічна карта / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

В Українському гідрометцентрі зауважують що, 24 вересня через територію Україні продовжуватиме проходити активний циклон із півдня. По країні, крім західних областей очікуються помірні, а у Київській, Чернігівській областях, в нічні години також у більшості центральних областей (крім Вінницької), значні дощі подекуди із грозами.

«Повітряні потоки переважатимуть західні та південно західні 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі продовжують пориви 15-20 метрів за секунду», — прогнозують синоптики.

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У зв’язку із небезпечними метеорологічними явищами в Україні, синоптики оголосили у кількох областях країни перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджают про сильний вітер на Лівобережжі України 24 вересня / © Укргідрометцентр

Температурні показники вночі становитимуть +6…+11 градусів тепла, в денні години +11…+16 градусів тепла. На півдні країни буде дещо тепліше — тем очікується до +19. В Карпатах буде найпрохолодніше вночі — від 0 до +5 тепла, у денні години очікується від +7 до +12 градусів тепла.

Погода в Україні 24 вересня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У четвер, 24 вересня, в Києві та області очікується хмарна погода зі значними дощами, місцями можливі грози. Вітер західний та південно-західний, 7–12 метрів за секунду.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності, жовтий. У гідрометцентрі попереджають, що через сильні опади можливе ускладнення руху транспорту.

Синоптики попереджають про значні дощі на Київщині 24 вересня / © Укргідрометцентр

Температура повітря в області становитиме від +6 до +11 градусів тепла вночі та від +11 до +16 градусів тепла вдень. У Києві прогнозують від +8 до +10 градусів тепла вночі й до +13…+15 градусів тепла вдень.

Погода у Львові

На Львівщині 24 вересня погоду визначатиме тилова частина циклону над Поліссям, повідомляють синоптики. У регіоні буде хмарно із проясненнями, місцями пройдуть невеликі дощі. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман.

Вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі очікується від +3 до +8 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +12….+17 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі буде +5…+7 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +16 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 24 вересня буде хмарно із проясненнями. Вночі та вдень очікуються дощі. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вночі місцями ймовірні пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +5 до +10 градусів тепла;

вдень від +13 до +18 градусів тепла.

У місті Дніпро вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +16 градусів вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині 24 вересня буде хмарна погода із проясненнями, повідомляють синоптики. Місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер дутиме західний та зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі у регіоні коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +20 градусів вище нуля

В Одесі у нічні години стовпчики термометрів показуватимуть від +9 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +18 градусів тепла.

Температура морської води становитиме від +18 до +19 градусів тепла.

Погода в Харкові

На Харківщині 24 вересня буде хмарна погода із дощами. Вночі зберігатиметься слабкий туман.

Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, вночі ймовірні пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +13…+18 градусів вище нуля.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься в межах від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +17 градусів тепла.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксували перші осінні морози. У високогір’ї Карпат температура вранці 23 вересня опустилася до -2 градусів нижче нуля, тоді як у низці регіонів Європи найближчими днями очікують значно сильніше похолодання — місцями до -12 градусів морозу.

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