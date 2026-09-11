ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
409
Час на прочитання
2 хв

На Україну з циклоном із Балкан сунуть удар стихії та похолодання: синоптики попередили, де накриє найбільше (мапа)

Новий атмосферний фронт спричинить грозові дощі та суттєве зниження температури в більшості регіонів, однак окремі області ще утримуватимуть спекотні +31.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Синоптики попереджають про похолодання

Синоптики попереджають про похолодання / © pixabay.com

У п’ятницю, 11 вересня, атмосферний фронт зумовить зниження температури та дощі у більшості областей, хоча південь і схід країни ще залишатимуться у зоні літньої спеки.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у п’ятницю, 11 вересня, найхолодніше буде на заході України — там очікується усього +15…+19 градусів тепла та дощі. Як повідомляє Діденко, на півночі, а також на Харківщині, Полтавщині й Вінниччині температура повітря становитиме до +19…+23. Водночас на півдні, сході та Дніпропетровщині втримається літня спека до +25…+30 градусів тепла.

Фахівчиня попереджає, що холодний атмосферний фронт спричинить похолодання найближчими днями: у суботу дощі дійдуть до півночі та центру, а вже в неділю антициклон поверне суху погоду з теплими +20…+24 градусів тепла у більшості областей.

Метеорологічна мапа / © Наталія Діденко / Facebook

Метеорологічна мапа / © Наталія Діденко / Facebook

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що до Черкащини малоактивний холодний атмосферний фронт з Атлантики підійде у ніч на 11 вересня.

«Якраз він зумовить невеликі дощі, а повітря відчутно посвіжішає. Тож, у п’ятницю переважатиме сонячна та суха погода, літня спека поступиться місцем комфортному вересневому теплу — з денними 21-26º», — прогнозує синоптик.

За словами Постриганя, у суботу, 12 вересня, з Балкан до України рухатиметься локальний циклон зі своїми атмосферними фронтами. Через це на Черкащині погода зіпсується: небо затягне хмарами, підуть дощі різної сили, а в окремих районах прогримлять грози. Уночі стовпчики термометрів покажуть +10…+15, а вдень повітря прогріється до +20…+25.

В Українському гідрометцентрі прогнозують 11 вересня по країні мінливу хмарність. Переміщення атмосферного фронту зумовить вдень у більшості західних та Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, подекуди із грозами. На решті території країни опадів не передбачається.

Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +25, на півдні та південному сході країни буде дещо спекотніше — від +26 до +31 градуса тепла.

Погода в Україні 11 вересня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 11 вересня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 11 вересня.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie