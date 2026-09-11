На Україну з циклоном із Балкан сунуть удар стихії та похолодання: синоптики попередили, де накриє найбільше (мапа)

Синоптики попереджають про похолодання / © pixabay.com

Реклама

У п’ятницю, 11 вересня, атмосферний фронт зумовить зниження температури та дощі у більшості областей, хоча південь і схід країни ще залишатимуться у зоні літньої спеки.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у п’ятницю, 11 вересня, найхолодніше буде на заході України — там очікується усього +15…+19 градусів тепла та дощі. Як повідомляє Діденко, на півночі, а також на Харківщині, Полтавщині й Вінниччині температура повітря становитиме до +19…+23. Водночас на півдні, сході та Дніпропетровщині втримається літня спека до +25…+30 градусів тепла.

Реклама

Фахівчиня попереджає, що холодний атмосферний фронт спричинить похолодання найближчими днями: у суботу дощі дійдуть до півночі та центру, а вже в неділю антициклон поверне суху погоду з теплими +20…+24 градусів тепла у більшості областей.

Реклама

Метеорологічна мапа / © Наталія Діденко / Facebook

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що до Черкащини малоактивний холодний атмосферний фронт з Атлантики підійде у ніч на 11 вересня.

«Якраз він зумовить невеликі дощі, а повітря відчутно посвіжішає. Тож, у п’ятницю переважатиме сонячна та суха погода, літня спека поступиться місцем комфортному вересневому теплу — з денними 21-26º», — прогнозує синоптик.

За словами Постриганя, у суботу, 12 вересня, з Балкан до України рухатиметься локальний циклон зі своїми атмосферними фронтами. Через це на Черкащині погода зіпсується: небо затягне хмарами, підуть дощі різної сили, а в окремих районах прогримлять грози. Уночі стовпчики термометрів покажуть +10…+15, а вдень повітря прогріється до +20…+25.

В Українському гідрометцентрі прогнозують 11 вересня по країні мінливу хмарність. Переміщення атмосферного фронту зумовить вдень у більшості західних та Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, подекуди із грозами. На решті території країни опадів не передбачається.

Реклама

Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +25, на півдні та південному сході країни буде дещо спекотніше — від +26 до +31 градуса тепла.

Погода в Україні 11 вересня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 11 вересня.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів

Новини партнерів