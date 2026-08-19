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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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51
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3 хв

На Україну зі спекою під +40 суне небезпека: синоптики забили на сполох і дали детальний прогноз по містах (мапа)

Спека повертається, але місцями пройдуть дощі з грозами — прогноз погоди в Україні на 20 серпня дізнавайтеся у матеріалі ТСН.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

До України 20 серпня повернеться спека через надходження розпеченого субтропічного повітря. Однак у частині областей пройдуть короткочасні дощі з грозами та шквалистим вітром.

Усі подробиці про прогноз погоди на 20 серпня зібрав ТСН.

Погода в Україні 20 серпня — що прогнозують синоптики

Як повідомив синоптик Віталій Постригань, вже від 20 серпня спека набиратиме градусів. Головна причина — з південних широт до України знову почне надходити субтропічне повітря.

«За даними провідних Європейських центрів прогнозування, саме в цей період Україна стане теплішою ніж Мадрид і Париж», — зауважив синоптик.

Погода 20 серпня / © Укргідрометцентр

Погода 20 серпня / © Укргідрометцентр

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 20 серпня в Україні утримається мінлива хмарність. День мине без опадів, лише у північній частині країни та в Карпатах удень місцями пройде короткочасний дощ із грозою.

Вітер південно-західний, 7–12 м/с, у більшості західних та північних областей удень місцями можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 11–16°, удень 25–30°, а на південному заході країни — до 34°.

Погода в Україні 20 серпня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 20 серпня / © Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, 18–20 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської та Закарпатської областей, утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні / © Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні / © Укргідрометцентр

Погода в Києві та області 20 серпня

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у столичному регіоні очікується мінлива хмарність. День мине без опадів, лише вдень місцями по області можливий короткочасний дощ із грозою.

Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура по області вночі становитиме 11–16°, удень 25–30°. У Києві вночі очікується 14–16°, а вдень температура повітря сягне 28–30°.

Погода у Львові 20 серпня — що прогнозують синоптики

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по області очікується хмарність із проясненнями.

«Погоду визначатиме теплий сектор циклонічної депресії з центрами над Великобританією та Скандинавією», — зауважили синоптики.

Вночі без опадів, а вранці та вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою. Вітер південно-західний, 9–14 м/с, уранці та вдень з поривами 15–20 м/с.

Температура по області вночі становитиме 11–16°, удень 26–31° тепла. У Львові вночі очікується 13–15°, а вдень 28–30° тепла.

Погода у Дніпрі — прогноз на 20 серпня

Гідрометеорологічний центр Дніпропетровської та Донецької областей прогнозує невелику хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 10–15°, удень 27–32°. У Дніпрі вночі очікується 13–15°, а вдень стовпчики термометрів покажуть 28–30°.

Погода в Одесі 20 серпня — яка температура води

Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів повідомляє, що по Одещині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний, 7–12 м/с. На автошляхах області видимість добра. Температура повітря вночі становитиме 15–20°, удень 28–33°.

У місті Одеса передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер південний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме 18–20°, удень 28–30°. Температура морської води біля узбережжя буде 21–22°.

Погода в Харкові — на що очікувати 20 серпня

За інформацією Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей, на Харківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західної чверті, 5–10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме 13–18°, удень 27–32°.

У Харкові передбачається день без істотних опадів, вітер західної чверті, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 14–16°, удень 28–30°.

Нагадаємо, погода в Україні 19 серпня принесе перепочинок від спеки завдяки прохолодному атмосферному фронту з заходу, який спричинить коливання тиску та короткочасні дощі.

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