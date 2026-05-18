Негода насувається на Україну: де будуть грози, град і сильний вітер
Погода різко зіпсується — частину України атакують грози та сильний вітер.
У вівторок, 19 травня, синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища через погіршення погоди у низці областей.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
“19 травня вдень в Україні, крім заходу, грози. У південних та центральних (крім Вінницької) областей місцями град та шквали 15-20 м/с”, - повідомили синоптики.
Через ускладнення погодних умов оголосили I рівень небезпеки (жовтий). В Укргідрометцентрі наголошують, що негода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Прогноз погоди на 19 травня
У більшості областей температура повітря вночі становитиме 11-16° тепла, а вдень - 21-26° тепла. Більш прохолодно буде на заході - вночі +7-12°, а вдень +18-23°. Водночас на сході чи північному сході країни пригріє до 29° тепла.
Погода в Києві
Попередження про небезпечні метеорологічні явища оголошено по території Києва та Київської області. Вдень 19 травня у регіоні очікуються грози. У столиці також оголошено І рівень небезпеки.
У Києві температура повітря вночі становитиме 14-16° тепла, а вдень підніметься до +23-25°. На Київщині - вночі стовпчики термометрів покажуть +11-16°, а вдень +21-26°.
Нагадаємо, ми писали про те, що спека вже підбирається до кордонів України. Кількість спекотних днів, коли температура перевищує +30°C, у деяких регіонах уже суттєво перевищує кліматичну норму. Якщо раніше таких днів за літо могло бути менш як десять, то в окремі роки їх фіксували до тридцяти.