На Україну знову суне негода: в регіонах запроваджують обмеження руху

У східних регіонах України фіксується різке погіршення погодних умов. Харківську область накрив крижаний дощ, який за мінусової температури миттєво утворює на дорогах та тротуарах сильну ожеледицю.

Про це повідомляє ТСН.

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, для запобігання аварійним ситуаціям та транспортним заторам, на території області запроваджено тимчасову заборону на рух вантажного транспорту.

Обмеження діятимуть з 21:00 вечора до 09:00 ранку на автомобільній дорозі державного значення М-03 (Київ — Харків — Довжанський).

Йдеться про заборону проїзду у напрямку від Харкова до Полтавської та Київської областей. Крім того, на окремих небезпечних ділянках обмеження стосуються не лише великовагових фур, а й пасажирських автобусів.

Як будуть працювати комунальні служби

Синоптики попереджають, що ситуація найближчим часом не покращиться. Упродовж ночі та завтрашнього дня в регіоні очікуються: сильні снігопади, опади у вигляді дощу та мокрого снігу, подальше зниження температури повітря.

Дорожні служби області переведені у посилений режим роботи.

«До ліквідації наслідків негоди тільки на Харківщині залучено понад 100 одиниць спецтехніки та майже 250 працівників», — зазначили в ОВА.

Комунальники обробляють дорожнє покриття протиожеледними матеріалами, щоб забезпечити проїзд хоча б для легкового транспорту та екстрених служб.

Влада та рятувальники закликають водіїв бути максимально уважними за кермом, дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму. Жителів області просять за можливості утриматися від поїздок власним транспортом без нагальної потреби до стабілізації погодних умов.

До слова, у Львові оголосили режим підготовки до надзвичайної ситуації на тлі загрози можливих масованих ударів РФ та прогнозованого різкого похолодання. Міський голова Андрій Садовий зазначив, що сильні морози, які очікують цими вихідними, можуть стати додатковим фактором ризику для критичної інфраструктури.

У місті приведені в готовність усі комунальні служби, водночас мешканців закликали також підготуватися: перевірити укриття, зарядити павербанки та зарядні станції, запастися необхідними продуктами, водою і ліками, а також звернути увагу на людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які потребують допомоги.

Окремо влада наголосила на важливості отримувати інформацію лише з офіційних джерел та не зливати воду з систем опалення у разі тимчасових відключень тепла без відповідного дозволу. У разі проблем із електропостачанням чи опаленням мешканцям повідомлятимуть про роботу найближчих «Пунктів незламності».

Як повідомлялося, в Україні оголошено червоний рівень небезпеки через сильні морози. Вже протягом 1–3 лютого очікується різке зниження температури, місцями до -30°. Оголошено ІІІ рівень небезпеки, червоний.