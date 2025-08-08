На Україну знову суне спека: синоптик назвав дати

Спека. / © УНІАН

Вже вихідними, 9-10 серпня, до України прийде спека з Європи. У суботу та в неділю погодні умови визначатиме антициклон Ines.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич на " Метеопрог ".

"Очікується стійка та відносно спокійна погода з комфортними температурними показниками та слабким вітром, а також підвищеним атмосферним тиском. Спека почне поступово посилюватись лише на крайньому півдні України та на Закарпатті, куди надходитиме спекотне повітря з країн південної Європи", — розповів синоптик.

Погода 9 серпня

У західних та в центральних областях опадів не очікується. Лише вдень у Карпатах можливі невеликі короткочасні дощі. Температура повітря вночі становитиме +12…+18°С. Вдень — від +23°С на заході та від +28°С в центрі.

На півночі вночі та вранці місцями прогнозують невеликі короткочасні дощі та навіть грози, але вдень без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +13...+18°С, а вдень — до 28°С тепла.

У південних та східних регіонах очікується спекотна та суха погода. Температура повітря в нічний час прогнозується від 13°С тепла. Вдень на сході очікують +27...+32°С, а на півдні +31...+36°С.

Погода 10 серпня

У західних регіонах переважатиме суха погода. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12...+17°С. Вдень — до 32°С тепла. На Закарпатті повітря прогріється до +36°С.

У північних та центральних областях очікується сонячна та суха погода без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +12...+18°С, а в денну пору +25...+32°С.

У південній частині триватиме період сухої та спекотної погоди. Вночі прогнозують +16...+21°С, а вдень +29...+34°С.

На сході також прогнозується суха погода, без опадів. Однак температурні показники будуть дещо нижчими: вночі +12…+17°С, а вдень +25…+30°С.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач повідомляв, що на Україну чекають три бабині літа у жовтні, листопаді та навіть у грудні, коли температура підвищиться до +10°.

Так, перше "бабине літо" буде нетривалим і чекати на нього треба на початку жовтня. На початку листопада очікується продовження "бабиного літа", яке перейде з жовтня. Наприкінці другої декади грудня прийде потепління, в третій декаді взагалі вдень постійно буде «плюс».