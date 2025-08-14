На Україну знову суне спека: синоптикиня назвала дати

Літо. / © УНІАН

Найближчими днями в Україні буде сонячна та суха погода. На півдні фіксуватимуть високі температури повітря. Місцями дощитиме.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю OBOZ.UA.

Зараз свіжішу погоду до регіонів принесли повітряні маси із північного заходу. Саме тому вночі стало дещо прохолодніше. Втім, вже на вихідних надійде тепліша повітряна маса.

"До 16-го числа (субота) на погоду в Україні впливає антициклон – поле високого атмосферного тиску з центром над Балтикою. Він формує спокійну погоду з більшою кількістю прояснень. За рахунок надходження теплішої повітряної маси у другій половині тижня температури ще зростатимуть", – пояснила Птуха.

До кінця робочого тижня нічні температури будуть в межах +10… +16 градусів, удень у більшості областей +23… +28 градусів. Втім, вже у суботу очікують чергового підвищення температури.

"На Закарпатті та півдні – досить тепло і навіть спекотно: ніч +16… +21 градус, удень максимум +25… +33 градуси. Це, звичайно, не сильна спека, але спекотні ночі ще будуть, особливо на вихідних", – каже синоптикиня.

У неділю та понеділок, 17–18 серпня, на півночі та заході України місцями можливі короткочасні дощі. На півдні, сході та в центрі вдень температура повітря становитиме +28… +34 градуси, а місцями знову "можлива сильна спека +35… +38 градусів”.

Удень 18 серпня на заході, півночі, у більшості центральних областей температурний максимум становитиме +21… +27 градусів.

"Тенденція така: 17–18 серпня може прийти атмосферний фронт із північного заходу, що зумовить певну нестійкість. На початку наступного тижня дощі також можуть періодично випадати, західні та північні області це відчують. У ці дні можливе зниження температури, особливо на заході й півночі. Надалі знову є тенденція до підвищення", – пояснила Наталія Птуха.

Нагадаємо, експерти ошелешили погодним апокаліпсисом в Україні до 2040 року. Через глобальні зміни клімату зими можуть повністю зникнути для Одеської області та Криму. За словами кліматологині Світлани Краковської, весна на півдні України наступатиме вже в січні, а в інших регіонах також буде її значне скорочення.



