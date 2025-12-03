На "Укрпошті" може з’явитися тариф "Ескорт": надихнула модель OnlyFans

Укрпошта / © УНІАН

“Укрпошта” запускає новий тариф на відправку посилок і документів всередині одного відділення, який обіцяє бути найдоступнішим на ринку — лише 30 гривень за 7 днів зберігання. Компанія пропонує користувачам самостійно обрати його назву.

Про ініціативу повідомив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський у своєму Telegram.

За його словами, тариф уже працює, але компанія планує офіційно запустити його під обраною користувачами назвою.

За словами Смілянського, тариф дозволяє залишати посилки та документи у межах одного відділення на 7 днів за 30 гривень. Для порівняння, залишення речей у камері схову Укрзалізниці коштує від 80 до 150 гривень на добу. «Ми фактично супроводжуємо вашу посилку, поки вона чекає на отримувача. Найдоступніший ескорт на ринку», — зазначив Смілянський.

Він також порівняв підхід до послуг із прикладом з приватного сектору: «Наш справжній орієнтир — дівчина з OnlyFans, Софі Рейн, яка своєю невтомною працею заробила $95 млн за 28 місяців. Головне, що люди віддавали їй гроші із задоволенням, і ніхто не скаржився на „завелику зарплату“. Ми хочемо, щоб і наші клієнти платили за послуги так само легко», — додав керівник Укрпошти.

Компанія пропонує користувачам обрати назву нового тарифу серед трьох варіантів:

«Ескорт»

«Залишай та забирай»

Власний варіант

Проголосувати можна через офіційні канали «Укрпошти».

