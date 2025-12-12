ТСН у соціальних мережах

На Уманщині чоловік обезголовив товариша: поліція розповіла моторошні деталі

Чоловік скоїв жорстоке вбивство після спільного застілля.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Чоловік обезголовив знайомого на Уманщині після спільного розпиття алкоголю.

У одномі із сіл Уманського району стався жорстокий злочин: під час спільного розпиття алкоголю 56-річний чоловік завдав кількох ножових поранень своєму 61-річному знайомому, а потім відрізав йому голову. Мотивом, за словами підозрюваного, стало те, що йому нібито привиділося, що товариш є російським окупантом.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Черкаській області.

Подія сталася 10 грудня. Наразі 56-річного місцевого мешканця затримали за підозрою у жорстокому умисному вбивстві.

«Під час загострення сварки 56-річний зловмисник схопив ніж та завдав своєму 61-річному опонентові кілька ножових поранень. Після цього відрізав йому голову.
Сам чоловік пішов до сусідів і розповів про вбивство. Вони й викликали поліцію. Приводом жорстокого вбивства, зі слів підозрюваного, стало те, що йому привиділося, ніби товариш є російським окупантом», — повідомили у поліції.

Додаю, що зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Уманської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

За інформацією поліції, суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у вінницьких пабліках почали поширювати повідомлення про хлопця, який нібито переслідує дівчат та зрізає з них волосся. У відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області в коментарі для ТСН.ua повідомили, що якраз зараз готується офіційне повідомлення щодо ситуації, яка склалась у місті.

Також повідомлялося, на Київщині чоловік забив товариша пляшкою, сковорідкою та дитячим барабаном.

