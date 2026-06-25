На URC 2026 презентували модель забезпечення житлом 10 тисяч ВПО з Маріуполя

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Європейським фінансовим інституціям презентували програму «Мій дім. Україна», яка передбачає створення шести житлових кварталів у різних регіонах країни, а також майстер-план першого кварталу, що буде реалізований у Білій Церкві.

Пілотний проєкт передбачає будівництво 44 житлових будинків на 1187 квартир. Його реалізовує Маріупольська міська військова адміністрація спільно з Київською обласною військовою адміністрацією за участю Міністерства розвитку громад і територій, Білоцерківської міської ради, Донецької ОВА та за підтримки Групи Метінвест.

За словами начальника Маріупольської міської військової адміністрації Вадима Бойченка, сьогодні вже понад 12 тисяч сімей подали заявки на отримання житла, тому місто розраховує на залучення міжнародного фінансування для масштабування програми. Він зазначив, що переселенці з окупованих територій поки не мають можливості отримати компенсацію за втрачене житло, а міжнародний механізм таких виплат ще перебуває на стадії формування.

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Загалом у межах програми підготовлено шість інвестиційних проєктів — у Білій Церкві, Василькові, Боярці, Львові, Миколаєві та Чернівцях. Вони передбачають будівництво 3612 квартир для 10 500 маріупольців. Загальна потреба у фінансуванні оцінюється у 182 млн євро. Половину цієї суми гарантує уряд України за рахунок коштів Маріупольської громади, іншу половину планують залучити у вигляді міжнародних грантів та інвестицій.

Перший житловий квартал у Білій Церкві планують збудувати за технологією сталевого каркасу.

Квартири будуть повністю готовими до проживання — з ремонтом, меблями та побутовою технікою.

Житло залишатиметься у власності Маріупольської громади та надаватиметься за моделлю соціальної оренди. Її вартість не перевищуватиме 30% середнього доходу сім’ї та становитиме орієнтовно 4-6 тисяч гривень на місяць залежно від площі квартири. Для окремих пільгових категорій передбачено безоплатне проживання в межах державних програм.

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Технічною основою проєкту стала концепція «Сталева мрія», розроблена Групою Метінвест для відбудови постраждалих від війни громад. Генеральний директор компанії Юрій Риженков зазначив: ця технологія сталевого будівництва дозволяє швидко, економно та надійно зводити житло, а також підтримує українських виробників будівельних матеріалів і металоконструкцій.

Водночас розробники наголошують, що проєкт передбачає не лише забезпечення переселенців житлом. Концепція кварталів створена за принципами європейського соціального житла й включає доступ до роботи, освіти, медицини та іншої необхідної інфраструктури. За словами директорки зі зв’язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталії Ємченко, саме поєднання житла з можливістю працевлаштування та отримання соціальних послуг є ключовою умовою повернення українців до повноцінного життя.

Пілотний проєкт соціального житла для переселенців із Маріуполя реалізується відповідно до постанови Кабінету Міністрів №814. Він має стати основою для формування державної системи доступного житла для громадян, які втратили свої домівки внаслідок повномасштабної війни.

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