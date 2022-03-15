В УЗ розповіли про поїздну бригаду справжніх героїв, які без сна та відпочинку рятують людей з гарячих точок

В УЗ розповіли про поїздну бригаду справжніх героїв, які без сна та відпочинку рятують людей з гарячих точок

Про геройську поїздну бригаду з 19 провідників та електромеханіка під керівництвом Олександра Бесараба, яка три тижні поспіль працює у тому числі на евакуаційних рейсах.

У черговий рейс бригада відправилася за кілька днів до вторгнення росії, і війна застала її в дорозі. Відтоді вона безперервно курсує країною і перевезла на захід понад 15 000 пасажирів, в тому числі — евакуйованих до Кривого Рогу з Херсона та Миколаєва.

«Працюючи у переповнених поїздах з наляканими людьми, дітьми, хатніми тваринами, будучи одночасно провідниками та психологами, надаючи першу домедичну допомогу, ці співробітники залізниці, як і багато інших, роблять неможливе, не очікуючи подяки чи заохочення. Вони давно не бачили своїх рідних, не мають змоги захистити їх вдома. 4 години сну в кращому випадку та їжа від волонтерів на станціях прямування поїзда (навіть нею вони діляться з пасажирами!) — ось все, на що вони можуть розраховувати», — йдеться у повідомленні УЗ.

Але залізничники не скаржаться на важкість роботи. Незважаючи на постійний стрес та підвищену відповідальність, вони заспокоюють, розсаджують пасажирів та допомагають їм усіма доступними способами.

«Ми дякуємо всім нашим колегам за стійкість перед обличчям загрози, за готовність щоденно ризикувати заради порятунку життів українських громадян. Кількість бомб, що скидає російська армія на наші міста, має межі. Наша вдячність за героїзм в надскладних обставинах — безмежна», — наголошується у повідомленні УЗ.

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