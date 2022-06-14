На узбережжі Одещині затримали двох чоловіків, які пірнали за молюсками

На узбережжі Одещині затримали двох чоловіків, які пірнали за молюсками

На морському узбережжі Одещині залишається надзвичайно висока мінна загроза.

Втім, це не спиняє людей, як випробовують власну долю. Екстремалів-пірнальників виявили в області.

Про це повідомляє ОК "Південь".

На узбережжі Одещині двох чоловіків затримали підрозділи муніципальної варти та прикордонної служби. Незважаючи на небезпеку, порушники перебували у воді та пірнали за молюсками.

"Враховуючи специфіку такої діяльності, зокрема, в умовах правового режиму воєнного стану, обидва чоловіки були передані до Служби безпеки України для з’ясування всіх обставин", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на одному з пляжів Одеської області чоловік підірвався на невідомому предметі. Він зайшов у море і за кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав несумісні з життям поранення.

Читайте також: