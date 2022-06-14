На узбережжі Одещині затримали двох чоловіків, які пірнали за молюсками

На морському узбережжі Одещині залишається надзвичайно висока мінна загроза.
Втім, це не спиняє людей, як випробовують власну долю. Екстремалів-пірнальників виявили в області.
Про це повідомляє ОК "Південь".
На узбережжі Одещині двох чоловіків затримали підрозділи муніципальної варти та прикордонної служби. Незважаючи на небезпеку, порушники перебували у воді та пірнали за молюсками.
"Враховуючи специфіку такої діяльності, зокрема, в умовах правового режиму воєнного стану, обидва чоловіки були передані до Служби безпеки України для з’ясування всіх обставин", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, на одному з пляжів Одеської області чоловік підірвався на невідомому предметі. Він зайшов у море і за кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав несумісні з життям поранення.
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