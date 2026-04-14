На узбережжі Азовського моря виявили десятки загиблих лебедів — що сталося (фото)

Поблизу Генічеська зафіксували масову загибель лебедів через браконьєрські сітки.

Руслана Сивак
Азовське море (ілюстративне фото) / © pixabay.com

На узбережжі Азовського моря в районі бази «Гюнай» біля тимчасово окупованого Генічеська виявили десятки мертвих лебедів. Птахи гинуть у сітках, встановлених для вилову креветок.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними джерел, трупи птахів знаходять уздовж берега регулярно. Причиною загибелі є ставні сітки, які залишаються у воді попри чинні обмеження. Лебеді заплутуються в них і не можуть самостійно вирватися.

Повідомляється, що контроль за дотриманням правил вилову на цій території відсутній. За інформацією ЦНС, випадків перевірок або покарань за використання таких сіток не зафіксували.

Увага! Фото містить чутливий контент.

Біля Генічеська через нелегальні сітки масово гинуть птахи / © Центр національного спротиву

Нагадаємо, до Національного природного парку «Тузлівські лимани» на Одещині знову прилетіла невелика зграя рожевих фламінго. Птахів зафіксували на території кордону «Тузлівська Амазонія», де вони нині обирають безпечні ділянки для проживання.

