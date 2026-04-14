Азовське море (ілюстративне фото) / © pixabay.com

Реклама

На узбережжі Азовського моря в районі бази «Гюнай» біля тимчасово окупованого Генічеська виявили десятки мертвих лебедів. Птахи гинуть у сітках, встановлених для вилову креветок.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними джерел, трупи птахів знаходять уздовж берега регулярно. Причиною загибелі є ставні сітки, які залишаються у воді попри чинні обмеження. Лебеді заплутуються в них і не можуть самостійно вирватися.

Реклама

Повідомляється, що контроль за дотриманням правил вилову на цій території відсутній. За інформацією ЦНС, випадків перевірок або покарань за використання таких сіток не зафіксували.

Увага! Фото містить чутливий контент.

Біля Генічеська через нелегальні сітки масово гинуть птахи / © Центр національного спротиву

