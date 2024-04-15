На в'їзді до Донецької області волонтери "оновили" легендарну стелу — в Мережі відреагували (фото, відео)

На стелі можна було побачити безліч написів та синьо-жовтих стрічок, особистих автографів бійців і "побажань" окупантам.

Волонтери "оновили" стелу на в'їзді до Донецької області, зафорбувавши написи та малюнки, які залишили бійці ЗСУ.

Відповідне відео опублікували на сторінці "Типичный Покровск" в Instagram.

Працівники видалили написи зі стели та зафарбували її. Зазначено, що над стелою працювали Вікторія Чорногор, Олег Боровик, Анатолій Шахов та Костянтин Деревинський.

Підписників обурило таке "оновлення". Мережа відреагувала негативно.

"Немає слів…стільки побратимів, які залишили там про себе пам’ять і яких вже нема в живих… ви це все знищили… Це була памʼятка історії…Сподіваюсь скоро всі написи і шеврони повернуться на своє місце."

"А навіщо це було робити? На цій стелі була історія, скільки людей залишили на ній свої надписи, зірки, військові, може хтось на ній залишився назавжди… взяти все зідрати і зафарбувати… ну це якось дивно…"

"Дуже символічно, що сторінка і позитивні відгуки російською)"

"Гидко, що люди навіть не розуміють, яку частинку історії вони знищили…."

"Ті, хто це зробили мусили принаймні спочатку детально все сфотографувати, щоб потім зберегти та відтворити, як частину історії, як памʼятку. Вони просто замалювали памʼять про тих, хто загинув на Донеччині за її свободу. Вони більше не зможуть поставити новий підпис, багатьох вже немає просто в живих. Якщо вам блискучий вигляд на вʼїзді до області важливіше за памʼять про цих людей — це багато про вас говорить."

"Немає слів… стільки побратимів які залишили там про себе пам’ять і яких вже нема в живих … ви це все знищили…. Це була памʼятка історії… Сподіваюся, скоро всі написи і шеврони повернуться на своє місце."

"Що ви наробили?!​​​​​​​"

Водночас не всі дописувачі були такі категоричні.

Стела до оновлення Фото: Генштаб

"Ну, бачу, тут багато хто не дуже розуміє, коли говорить про памʼять відповім. Як військовий, не можу казати за всіх, але за багатьох, хто зі мною служив та служить, хто живий, а кого вже, на жаль, немає, для нас всіх, хто кожен день проходить ці випробування у цьому пеклі, немає ніякого значення ці наліпки надписи і так далі..."

"Какая красота. Полностью согласна,поддержка. Лицо области!!! Спасибо, кто действительно чтит, уважает и любит нашу Донецкую область!"

Як раніше зазначали в Генштабі ЗСУ, ця стела має український національний елемент — мозаїчну вишиванку і притаманні тільки цьому краю деталі.

Стела до "оновлення" Фото: Генштаб

Більшість військових, волонтерів, медиків, капеланів, які їдуть в район бойових дій або виїжджають звідти після виконання завдань, охоче тут фотографуються.

Стела Фото: Генштаб

Бійці одного з підрозділів відновили фундамент біля стели, очистили місце від сміття, приварили та пофарбували металеві жердини для прапорів.

Тим часом одесити відновлюють улюблений ботанічний сад, який розтрощила російська ракета.

Волонтери та студенти ліквідовують наслідки ракетного удару.

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