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На в'їзді до Києва із пачкою російських рублів затримали монахиню УПЦ МП (фото)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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На в'їзді до Києва із пачкою російських рублів затримали монахиню УПЦ МП (фото)

Черницю затримали з пачкою рублів / Фото: ДПСУ

В телефоні жінки виявили матеріали проросійського характеру. Судячи з історії контенту у мобільному, вона є прихильницею диктатора Путіна.

Біля Києва прикордонники зупинили монахиню УПЦ Московського патріархату з пачкою російських рублів.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Уродженка Дніпропетровщини 1984 року народження заявила, що їде у паломництво до Києво-Печерської лаври. З собою вона мала чималу суму готівки в доларах, євро і гривнях. Серед іноземних купюр були російські рублі. Жінка повідомила, що це нібито пожертви громадян.

"Однак, питання: громадян якої країни", – зауважують у ДПСУ.

Наявність російських рублів громадянка пояснила тим, що це нібито пожертви парафіян / © ДПСУ
Наявність російських рублів громадянка пояснила тим, що це нібито пожертви парафіян / Фото: ДПСУ

 Також в телефоні монахині виявили матеріали проросійського характеру.

Черниця виявилася прихильницею російського диктатора Путіна / © ДПСУ
Черниця виявилася прихильницею російського диктатора Путіна / Фото: ДПСУ

Для подальшої перевірки особу передали співробітникам СБУ.

Раніше повідомлялося, що біля Києва затримали священника УПЦ МП напідпитку, який матюкався і був без водійських прав.

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Дата публікації
Перегляди
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