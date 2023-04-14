На в’їзді до Києва затримали підозрілого монаха УПЦ МП: що у нього виявили (фото)

У закордонному паспорті священнослужителя прикордонники виявили відмітки про перетин кордону з Росією.

На в'їзді до Києва українські прикордонники затримали священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату, в телефоні якого виявили компрометуючі матеріали російського спрямування.

Про це у п’ятницю, 14 квітня, повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники встановили, що 54-річний чоловік народився на території РФ, але проживає в Україні і має українське громадянство. За його словами, зараз він служить в одному з монастирів на Київщині. Також чоловік повідомив, що займається підприємницькою діяльністю – виготовляє вироби з металу.

“У закордонному паспорті є відмітки про перетин кордону РФ – крайні, датовані 2021 роком. Також монах мав трудову книжку рф, в якій зазначено, що до 2016 року він працював на одному з заводів в країні-агресорці”, - йдеться у повідомленні.

Фото: Держприкордонслужба України

У телефоні чоловіка прикордонники знайшли підписки на Telegram-канали російської пропаганди, квитанції про оплату в банку Росії, номери російських операторів, а також листування, в якому священник цікавиться правилами в‘їзду на територію країни-агресорки.

Фото: Держприкордонслужба України

Фото: Держприкордонслужба України

Затриманого передали співробітникам органів державної безпеки.

Нагадаємо, раніше у Чернівецькій області під час похорону українського захисника стався скандал. Священник УПЦ МП не дозволив занести тіло покійного до храму, а тому його відспівували на церковному подвір'ї.

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