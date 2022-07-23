На в’їзді до Полтави перекинулася фура: перекрита траса на Харків (фото)

На в'їзді до Полтави 23 липня перекинулася вантажівка. Аварія сталася на 330 кілометрі траси М-03 Київ-Харків-Довжанський.

Зауважимо, що це неподалік від аеропорту "Полтава" і за 10-15 км до самого міста.

Про ДТП повідомила патрульна поліція.

"У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, що сталася в напрямку Полтави, на автодорозі М-03 Київ-Харків-Довжанський на 330 км за участю вантажного автомобіля рух транспорту перекрито", – йдеться в повідомленні.

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В поліції уточнили, що водій вантажівки не впорався з керуванням і транспорт перекинувся. Аби прибрати авто з дороги, працює спецтехніка.

Патрульні закликали планувати маршрути поїздок з урахуванням цієї інформації.

Нагадаємо, в Рівненській області сталася смертельна аварія: на місці загинули двоє людей.