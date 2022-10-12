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На в’їзді до Севастополя з’явилися блокпости окупантів: перевіряють багажники

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На в’їзді до Севастополя з’явилися блокпости окупантів: перевіряють багажники

Фото: із соцмереж

З’їзд з автотраси “Таврида” поблизу окупованого росіянами Севастополя патрулюють посилені наряди російських поліцейських та військових з автоматами.

У середу, 12 жовтня, на в'їзді до тимчасово окупованого Севастополя з'явилися блокпости окупантів, які зупиняють усі автомобілі.

Про це повідомили в Telegram-каналі “ЧП Крым”.

У повідомленні зауважили, що блокпости пересуваються дорогою до міста “залежно від ситуації”.

“Водії розповіли, що зупиняють усі машини, у всіх перевіряють документи, звіряють номери, когось просять показати багажник. Окрім співробітників ДПС, стоять військові в повному обмундируванні та з автоматами”, - йдеться у дописі.

Про появу таких же постів повідомляють також поблизу Сімферополя.

Нагадаємо, нещодавно в Чорному морі біля берегів окупованого Севастополя стався вибух. Окупаційна "влада" стверджує про знищення безпілотника.

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
306
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