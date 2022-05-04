На Варшавській трасі відновили сполучення між Києвом та Житомиром – Кубраков

На Варшавській трасі відновили сполучення між Києвом та Житомиром – Кубраков

Завершення будівництва тимчасового мосту через річку Тетерів дозволило відновити рух сполученням Київ – Житомир по Варшавській трасі.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Відкрили рух мостом через річку Тетерів. Це насипний міст з буту та щебенево-піщаної суміші, по краю мосту встановлено бетонні блоки», - сказав очільник Мінінфраструктури.

За його словами, на Варшавській трасі за час ведення бойових дій було зруйновано та пошкоджено три штучні споруди. Укравтодор розпочав процес відновлення проїзду по цій дорозі після звільнення Київщини від військ держави-терориста росії та розмінування.

«На сьогодні по всіх цих зруйнованих мостах забезпечено тимчасовий проїзд та відновлено сполучення Києва з Житомирщиною автомобільною дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин», - резюмував Кубраков.

Як раніше повідомив Олександр Кубраков, збитки, завдані інфраструктурі України внаслідок війни, становлять майже 90 мільярдів доларів США. Він зазначив, що за наявності фінансування відбудувати усю пошкоджену інфраструктуру можливо за один-два роки.

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