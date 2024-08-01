На ВДНГ вдруге пройде фестиваль "Книжкова країна"

"Книжкова країна", що навесні зібрала десятки тисяч відвідувачів на ВДНГ, відбудеться вдруге — 26–29 вересня. Порівняно з першим захід збільшить кількість тематичних напрямів, івентів і традиційно збере українські видавництва, письменників, журналістів, блогерів та інших діячів індустрії.

"Перша "Книжкова країна" отримала неймовірну підтримку та позитивні оцінки. Є великий запит з боку українців на якісні й цікаві книжкові івенти — ми із задоволенням готові його задовольняти. Місія фестивалю — залучити якомога більше людей до читання, водночас зробити це завдяки цікавим подіям, активностям, а також особливій атмосфері", — підкреслює засновник "Книжкової країни" Євген Мушкін.

На "Книжковій країні" проходитиме великий ярмарок книжок, презентації, майстер-класи, обговорення з авторами й експертами, а також зустрічі із зірковими гостями та блогерами. Крім того, на осінній події створять більше зон для читання, де можна буде одразу поринути в щойно придбану книгу.

Цього разу на фестивалі дебютує одразу три нові напрями. Програма "Кіно та література" розташується в павільйоні №6: тут проводитимуть профільні івенти, дискусійні панелі між авторами й представниками видавництв та кіноіндустрії, майстер-класи зі створення кіносценаріїв і екранізації творів. Кураторами напряму виступає ветерансько-волонтерська спільнота BANDERAS.

Окремою складовою програми стане #ФРОНТМЕНИ — ініціатива з творчої репрезентації військових та ветеранів, що пройде за підтримки "Культурного десанту". У павільйоні №4 проходитимуть зустрічі з авторами — учасниками російсько-української війни, презентації та інші заходи.

"Ми ретельно вивчили зворотний зв’язок із першого фестивалю та вдосконалюємося відповідно до побажань наших відвідувачів. Цього разу залишаємо більшість форматів і додаємо нові напрями й програми, які можуть бути цікаві читачам. Усе, щоб створити місце, де можна уповільнитися та прожити ці чотири дні тут і зараз, провести час з однодумцями й робити те, що надихає", — зазначає керівниця фестивалю Людмила Фіть.

Крім того, "Книжкова країна" додає тематичний напрям "Фентезі та горор", адже це одні з найпопулярніших жанрів серед української аудиторії. У межах напряму відбудуться виступи дебютантів та відомих авторів, перформанси, квести, інтерактивні заходи тощо. Куратором виступить спільнота "Бабай".

Водночас фестиваль збереже й удосконалить простори та ініціативи, які полюбили відвідувачі під час першого заходу. Зокрема, продовжать роботу дитяча та освітні зони. А для найменших відвідувачів створять спеціальні місця з доглядом, щоб батьки могли відпочити й вільно погуляти територією.

Уперше "Книжкова країна" відбулася на ВДНГ 25–28 квітня 2024 року. Захід зібрав понад 68 000 відвідувачів, водночас більш ніж половина з них до цього не були на літературних івентах.

Вдруге "Книжкова країна" відбудеться 26–29 вересня на ВДНГ. Вхід — вільний.

За оновленням програми стежте в офіційних Facebook та Instagram фестивалю.