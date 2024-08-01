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На ВДНГ вдруге пройде фестиваль "Книжкова країна"

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На ВДНГ вдруге пройде фестиваль "Книжкова країна"

"Книжкова країна" відбудеться 26–29 вересня на ВДНГ.

На "Книжковій країні" відбуватиметься великий ярмарок книжок.

"Книжкова країна", що навесні зібрала десятки тисяч відвідувачів на ВДНГ, відбудеться вдруге — 26–29 вересня. Порівняно з першим захід збільшить кількість тематичних напрямів, івентів і традиційно збере українські видавництва, письменників, журналістів, блогерів та інших діячів індустрії. 

"Перша "Книжкова країна" отримала неймовірну підтримку та позитивні оцінки. Є великий запит з боку українців на якісні й цікаві книжкові івенти — ми із задоволенням готові його задовольняти. Місія фестивалю — залучити якомога більше людей до читання, водночас зробити це завдяки цікавим подіям, активностям, а також особливій атмосфері", — підкреслює засновник  "Книжкової країни" Євген Мушкін. 

На "Книжковій країні" проходитиме великий ярмарок книжок, презентації, майстер-класи, обговорення з авторами й експертами, а також зустрічі із зірковими гостями та блогерами. Крім того, на осінній події створять більше зон для читання, де можна буде одразу поринути в щойно придбану книгу. 

Цього разу на фестивалі дебютує одразу три нові напрями. Програма "Кіно та література" розташується в павільйоні №6: тут проводитимуть профільні івенти, дискусійні панелі між авторами й представниками видавництв та кіноіндустрії, майстер-класи зі створення кіносценаріїв і екранізації творів. Кураторами напряму виступає ветерансько-волонтерська спільнота BANDERAS. 

Окремою складовою програми стане #ФРОНТМЕНИ — ініціатива з творчої репрезентації військових та ветеранів, що пройде за підтримки "Культурного десанту". У павільйоні №4 проходитимуть зустрічі з авторами — учасниками російсько-української війни, презентації та інші заходи. 

"Ми ретельно вивчили зворотний зв’язок із першого фестивалю та вдосконалюємося відповідно до побажань наших відвідувачів. Цього разу залишаємо більшість форматів і додаємо нові напрями й програми, які можуть бути цікаві читачам. Усе, щоб створити місце, де можна уповільнитися та прожити ці чотири дні тут і зараз, провести час з однодумцями й робити те, що надихає", — зазначає керівниця фестивалю Людмила Фіть. 

Крім того, "Книжкова країна" додає тематичний напрям "Фентезі та горор", адже це одні з найпопулярніших жанрів серед української аудиторії. У межах напряму відбудуться виступи дебютантів та відомих авторів, перформанси, квести, інтерактивні заходи тощо. Куратором виступить спільнота "Бабай". 

Водночас фестиваль збереже й удосконалить простори та ініціативи, які полюбили відвідувачі під час першого заходу. Зокрема, продовжать роботу дитяча та освітні зони. А для найменших відвідувачів створять спеціальні місця з доглядом, щоб батьки могли відпочити й вільно погуляти територією. 

Уперше "Книжкова країна" відбулася на ВДНГ 25–28 квітня 2024 року. Захід зібрав понад 68 000 відвідувачів, водночас більш ніж половина з них до цього не були на літературних івентах.  

Вдруге "Книжкова країна" відбудеться 26–29 вересня на ВДНГ. Вхід — вільний. 

За оновленням програми стежте в офіційних Facebook та Instagram фестивалю.

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