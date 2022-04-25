На Великдень до України повернулось більше людей, ніж виїхали за кордон: які сьогодні черги на ПП

На Великдень до України повернулось більше людей, ніж виїхали за кордон: які сьогодні черги на ПП

У неділю, 24 квітня, виїхали за кордон 16 тисяч людей, а повернулись до України 17 тисяч осіб.

Загалом за минулу добу західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 33 тисячі осіб та 9 тисяч транспортних засобів, що майже у 2 рази менше за середньодобові показники упродовж двох тижнів.

Про це сьогодні, 25 квітня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

З України минулої доби виїхали 16 тисяч осіб. 10 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта попрямували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Водночас за минулу добу до України прибули понад 17 тисяч осіб, з них понад 15 тисяч – українці. Також за цей час оформлено близько 120 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Сьогодні, 25 квітня, станом на 12:00 год. черг перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, практично не зафіксовано, лише на на кордоні зі Словаччиною у ПП "Ужгород" на перетин очікують 15 легкових автомобілів та 1 автобус.

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