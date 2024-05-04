На Великдень погода потішить теплом, але будуть грози і заморозки: прогноз на 5 травня

У неділю, 5 травня, на Великдень, в Україні буде тепло. Втім, місцями прогнозують нічні заморозки та грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах - мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Втім, вдень на півночі, а також на Закарпатті та в Карпатах місцями буде невеликий короткочасний дощ та навіть гроза.

Температура повітря вночі буде становити 3-8° тепла. Трохи прохолодніше в нічну пору буде на сході, а також у Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях - 1-6° тепла. Крім того, у цих регіонах на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°.

Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть 17-22° тепла. У західних областях температура повітря підніметься до +25°.

Прогноз погоди в Україні на 5 травня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві та області в неділю прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів. Втім, вдень місцями буде невеликий дощ та гроза. Швидкість вітру - 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря – 3-8° тепла, вдень – +17-22°. В Києві вночі температура становитиме 6-8° тепла, вдень +19-21°.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Погода на Великдень потішить не всіх! Синоптики зробили прогноз на найближчі дні

Як повідомлялося, у квітні в столиці зафіксували 13 температурних рекордів. У столиці другий місяць весни став одним з найтепліших за всю історію спостережень.

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