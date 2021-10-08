На "Великому будівництві" мосту у Кременчуці почалося зведення пірсів

Довжина переправи - три кілометри.

Підрядник з Туреччини на будівництві нового мосту у Кременчуці розпочав зведення пірсів на обох берегах Дніпра.

Про це повідомляє у Facebook Укравтодор.

"Вони будуть використовуватися для доставки матеріалів та обладнання під час робіт в рамках будівництва нового мосту. Напередодні стартувало заглиблення сталевих трубчастих паль для улаштування пірса на лівому березі Дніпра. Планується улаштування двох пірсів на обох берегах. Ширина причалу становитиме 20 метрів, довжина — 36 метрів", — йдеться у повідомленні.

Новий міст через Дніпро у Кременчуці — один з мегапроєктів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Це буде вантова переправа довжиною 3 км, з одразу двома пілонами та чотирма смугами руху — по дві у кожний бік.

На правому березі Дніпра міст сполучатиметься з автошляхом Н-08 Дніпро — Маріуполь. Поблизу Літературного провулка буде збудовано транспортну розв’язку. На лівому березі міст буде сполучатися з нинішньою вуличною мережею Кременчука, зокрема з вул. Велика Набережна. В цих точках передбачено будівництво транспортних розв’язок у різних рівнях.

Контракт на будівництво мосту з підрядником був підписаний 8 лютого 2021 року. За його умовами, за розробку проєктної документації та безпосередньо будівництво відповідає одна і та ж компанія.

Раніше повідомлялося , що Україна може додатково залучити на реалізацію програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" 1 млрд євро французьких інвестицій.

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