На вершинах гір в Карпатах -7 градусів морозу і мете снігом: фото

На вершинах гір в Карпатах -7 градусів морозу і мете снігом: фото

Гору Піп Іван Чорногірський всипало снігом.

Сьогодні вранці, 7 грудня, на одній з найвищих вершин Українських Карпат, горі Піп Іван Чорногріській, температура повітря опустилася до -7°С морозу. Також там не припиняє падати сніг.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 09:50 год. 7 грудня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена 40-50 м. Падає сніг. Вітер південно-східній 5-6 м/с. Температура повітря -7°С", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у зв’язку із снігопадами в горах Львівської області очікується помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень).

Погода в Україні: у більшості областей синоптики оголосили штормове попередження

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