На вершині гори у Карпатах станцію рятувальників замело снігом: оголошено штормове попередження (фото)

На вершині гори у Карпатах станцію рятувальників замело снігом: оголошено штормове попередження (фото)

1 рівень небезпечності.

Сьогодні вранці, 6 грудня, на вершині гори Піп Іван Чорногірський вдарив 3-градусний мороз. Станцію рятувальників на високогрі'ї замело снігом.

Як повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, на Піп Івані - хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер західній 5-6 м/с.

Через небезпечні метеорологічні явища на Західній Україні оголосили штормове попередження.

"У західних та північних областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили в ДСНС.

Погода в Україні: синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю

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