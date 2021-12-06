На вершині гори у Карпатах станцію рятувальників замело снігом: оголошено штормове попередження (фото)

1 рівень небезпечності.
Сьогодні вранці, 6 грудня, на вершині гори Піп Іван Чорногірський вдарив 3-градусний мороз. Станцію рятувальників на високогрі'ї замело снігом.
Як повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, на Піп Івані - хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер західній 5-6 м/с.
Через небезпечні метеорологічні явища на Західній Україні оголосили штормове попередження.
"У західних та північних областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили в ДСНС.
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