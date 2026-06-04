На ветерана напали з молотком у Нововолинську, спалахнув скандал: до чого тут поліція

Напад на ветерана з молотком

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У Нововолинську ветерана Дмитра Зая побила група людей після того, як він зробив зауваження чоловікові, який вживав наркотики на вулиці. Ветерана побили, зокрема, накинулися з молотком. Спершу поліція кваліфікувала інцидент як адміністративне правопорушення. Це викликало сильне обурення військових.

Про це повідомляє Буг.

Наркозалежні напали на ветерана з молотком

Після служби ветеран Дмитро Зай працевлаштувався на роботу косарем в УЖК-1. 28 травня посеред дня наркозалежні почали бити ветерана і накинулися з молотком. Перед цим він попросив їх «не колоти наркотики на вулиці».

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«Він цілився молотком прямо мені в голову. Мені просто пощастило, я встиг вчасно викрутитися і закритися рукою. Це і врятувало», — каже чоловік.

Медики уже зафіксували побої. За інформацією з соціальних мереж, одним із нападників був «місцевий герой», який нещодавно пообідав у кафе і втік, не заплативши.

Дмитро та його родина кілька днів боялися вийти з дому через погрози розправою.

Попри напад з молотком, поліція кваліфікувала справу як адміністративне правопорушення. Кримінальну справу не відкрили. 3 червня Дмитро разом з побратимами, яких обурило побиття ветерана, зібралися під Нововолинським відділком поліції.

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Близько 50 ветеранів та учасників бойових дій вимагали справедливого розслідування і відкриття кримінального провадження. Цей спосіб дав миттєвий результат: керівництво місцевої поліції пообіцяло негайно перекваліфікувати справу у кримінальне провадження.

«29 травня потерпілий звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення. Станом на цей день були встановлені усі учасники події. І протягом доби матеріали були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 кримінального кодексу України (умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень). Проводиться досудове розслідування», — написали у поліції.

На Прикарпатті судитимуть керівника районного ТЦК

Нагадаємо, в Івано-Франківській області судитимуть керівника й трьох підлеглих одного з районних ТЦК (імовірно, Верховинського) за катування військовозобов’язаних. ДБР розпочало розслідування після скарг громадян, нардепів та публікацій у медіа.

Правоохоронці встановили, що фігуранти систематично били й залякували чоловіків, які відмовлялися проходити медичне обстеження, зокрема флюорографію.

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Слідчі задокументували два жорстокі епізоди: в одному випадку потерпілого били металевим жетоном та зламали ребро, в іншому — чоловіка роздягли, тримали на бетонній підлозі, бризкали в обличчя сльозогінним газом та завдали травм, через які він переніс операцію з видалення органу.

Одним із постраждалих виявився військовослужбовець Леонід Бойчук, який публічно розповів про побиття жетоном у серпні 2025 року.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі, наразі всі вони перебувають під вартою без права внесення застави.

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