Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
378
Час на прочитання
2 хв

На відбудові Трипільської ТЕЦ вкрали понад 50 мільйонів: поліція викрила масштабну схему

Наразі шести фігурантам повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Група осіб привласнилапонад 50 млн грн на ремонті ТЕЦ

Група осіб привласнилапонад 50 млн грн на ремонті ТЕЦ / © Національна поліція України

Нацполіція спільно з СБУ ліквідувала корупційну оборудку, пов’язану з відновленням енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. Група осіб привласнила десятки мільйонів гривень, виділених на аварійні роботи на Трипільській ТЕЦ.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Як працювала схема

Слідство встановило, що до організації оборудки причетні керівники двох підрядних організацій. Вони штучно завищували витрати на ремонтні роботи:

  • закуповували будівельні матеріали у підконтрольних компаній;

  • ціни на товари були на 30% вищими за ринкові;

  • на рахунки афілійованих фірм вивели та згодом перевели у готівку близько 50 мільйонів гривень.

Результати обшуків та підозри

Під час слідчих дій в офісах та помешканнях фігурантів правоохоронці виявили беззаперечні докази:

  • чорнову документацію та комп’ютерну техніку з доказами махінацій;

  • мобільні телефони;

  • готівку на суму понад 19 мільйонів гривень.

Група осіб привласнила понад 50 млн грн на ремонті ТЕЦ / © Національна поліція України

Наразі шести учасникам схеми вже повідомлено про підозру. За скоєне їм загрожує суворе покарання — до 12 років ув’язнення з обов’язковою конфіскацією майна.

Нагадаємо, монітори зафіксували нічний рух крилатих ракет Х-22 «Буря» у бік Трипільської ТЕС о 6:53 3 лютого. Вже за кілька хвилин сталися вибухи на об’єкті, а згодом — ще дві ракети і три групи крилатих ракет на Трипілля. Повітряні сили ЗСУ підтвердили курс ракет на Трипільську ТЕС о 6:57.

