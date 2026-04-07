На відбудові в Умані вкрали 1,4 млн грн: як збиралися заробити на людському горі

Умань / © Офіс Генерального прокурора

Під час відновлення дев’ятиповерхового будинку в Умані, який зазнав ракетного удару РФ у квітні 2023 року, було привласнено 1,4 млн гривень бюджетних коштів.

Йдеться про будинок, в якому 28 квітня 2023 року загинули 23 людини, серед яких було шестеро дітей. Куди зникли кошти на відбудову і кому доведеться за це відповідати — поділилися в Офісі генерального прокурора.

В Офісі повідомили, що розкрили схему незаконного заволодіння коштами. За даними Черкаської обласної прокуратури, привласнив кошти колишній директор підрядного підприємства.

Саме з ним були укладені договори за результатами тендерів на відбудову у 2023–2024 роках.

Коштами вдалося заволодіти методом внесення недостовірних даних в акти виконаних робіт. Колишній директор підприємства навмисне завищував реальні ціни на відбудову.

«Частина робіт фактично не виконувалася або виконувалася частково, однак документи підписувалися і ставали підставою для оплати», — пояснюють в Офісі генпрокурора.

Бюджетні кошти підрядник отримував упродовж квітня–грудня 2024 року. Висновки експертиз підтвердили незаконне заволодіння коштами на суму понад 1,4 млн грн.

Дії колишнього директора підприємства кваліфікували за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України (привласнення/розтрата в особливо великих розмірах або організованою групою та службове підроблення).

Підозру також отримав інженер технагляду за службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

Фото: постраждалий будинок в Умані 28 квітня 2023 / © Офіс Генерального прокурора

Що відомо про будинок, який постраждав від російської ракети в Умані

Нагадаємо, Росія атакувала Умань 28 квітня 2023 року о 04:20 ранку. Дві російські ракети Х-101 влучили у багатоповерхівку. Загинули 23 людини, з них шестеро — діти.

Тодішній головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що удар завдали бомбардувальники Ту-95 з Каспійського моря.

У постраждалому будинку був знищений цілий під’їзд.