На відбудову зруйнованої дорожньої інфраструктури знадобиться 3-4 роки – Івко

На відновлення українських доріг, які постраждали внаслідок дій російських окупантів, за оптимальним сценарієм необхідно від 3 до 4 років. Тема відбудови дорожньої інфраструктури України стала однією з ключових на Конференції європейських директорів доріг (CEDR), яка проходить у Будапешті 12-13 травня.

Про це повідомляється на сторінці Укравтодору в Facebook.

Українську делегацію представили перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко та радниця міністра інфраструктури України Олександра Азархіна.

За словами Івка, за два роки інтенсивної відбудови доріг обсяг українського дорожнього ринку сягнув 9 мільярдів доларів, проте багаторічні плани були нівельовані діями російських окупантів.

Також читайте В Укравтодорі повідомили, скільки грошей потрібно на відновлення доріг в Україні

"24 лютого 2022 року в Україну вдерлися російські війська і лише за нашими сьогоднішніми підрахунками пошкодили та зруйнували 24 тисячі кілометрів доріг та більш ніж 300 мостів. На відбудову, за наявності відповідного фінансового ресурсу, знадобиться 3-4 роки", – зазначив Івко.

Задля швидкого та якісного відновлення інфраструктури Укравтодор спільно з Мінінфраструктури реалізують ряд напрацьованих рішень. Зокрема, оцінюються та документуються усі руйнування, а терміни щодо проєктування доріг та штучних споруд скорочуються.

"Також трансформується підхід до державних закупівель — скорочуємо терміни без зниження якості та розробляємо єдині кваліфікаційні критерії відбору; Важливим є перехід на європейську систему ціноутворення (на зразок CESSM), розробка типових видів договорів за стандартом FIDIC та комплексний контроль на всіх етапах", – йдеться у повідомленні.

У свою чергу Азархіна наголосила, що Україна ініціює створення міжнародної робочої групи керівників дорожніх агентств Європи, яка допоможе у відбудові дорожньої інфраструктури.

"Ми вже отримали кілька пропозицій щодо обміну досвіду з будівництва тимчасових мостів, надання Україні необхідного дорожнього обладнання та розробки проєктів для відновлення зруйнованих об’єктів", – розповіла Азархіна.

На заході також було погоджено рішення щодо членства Укравтодору, яке буде формально затверджено на засіданні Ради Директорів CEDR.

Як раніше зазначав міністр інфраструктури Олександр Кубраков, першим етапом відбудови України буде саме транспортне сполучення.