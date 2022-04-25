На відбудову зруйнованої росіянами інфраструктури Київщини вже надійшли 400 млн грн – ОП

Київська область вже отримала першу субвенцію у розмірі 400 мільйонів гривень, виділену на відновлення житла та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Це вікна в домах, покрівлі, прибирання, дороги і так далі. Для того, щоб ті будівлі, які ще цілі, в яких треба просто, наприклад, вставити вікна – ми могли їх вставити швидко і люди могли переїхати і проживати», - сказав він у коментарі каналу «Київ».

Наразі, за його словами, в регіоні триває якнайшвидше відновлення електроенергії, водопостачання, мобільного зв'язку та інтернету.

«Ми розуміємо, що наступним етапом треба відновити будинки, які можна швидко відновити», - зазначив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко розповів, як можна подати заявку на відшкодування збитків за зруйновані або пошкоджені через війну з державою-терористом росією будинки та квартири. Для цього можна скористатися застосунком «Дія» або звернутися фізично до ЦНАПу.