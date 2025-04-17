На відомого журналіста Юрія Макарова напали: в якому він стані, що каже поліція

Юрій Макаров / © Суспільне

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У Києві 16 квітня невідомий напав з ножем на відомого журналіста Юрія Макарова, який є виконавчим продюсером «Суспільного Мовлення».

Про це повідомили «Суспільне Мовлення» та поліція Києва.

У заяві «Суспільного Мовлення» вказано, що невідомий напав на Макарова пізно ввечері 16 квітня, завдавши йому поранення. Журналіста у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Станом на зараз загрози його життю немає.

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За даними правоохоронців, напад на стався у Солом’янському районі Києва біля одного з житлових комплексів. За попередніми даними, зловмисник несподівано вдарив ножем перехожого та втік із місця події.

«Постраждалим виявився 69-річний киянин, працівник однієї з національних медіаустанов. Його госпіталізували. З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину та інші речові докази», — йдеться в заяві поліції Києва.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Правоохоронці вживають заходи для затримання зловмисника.

У редакції «Суспільного Мовлення» закликали міністра внутрішніх справ України взяти розслідування під особистий контроль.

Нагадаємо, під час атаки безпілотниками на Київську область у ніч проти 26 лютого росіяни вбили журналістку видання «Укрінформ» Тетяну Кулик.