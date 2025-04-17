На Юрія Макарова напали з ножем: усі подробиці замаху та що каже сам журналіст

Юрій Макаров / © facebook.com/yuri.makarov.7

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У Солом’янському районі Києва стався зухвалий напад на відомого українського журналіста Юрія Макарова.

Невідомий злочинець наніс йому ножове поранення та втік із місця події.

Що відомо про замах на Юрія Макарова — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Замах на журналіста Макарова

Увечері, 16 квітня, невідомий напав на Юрія Макарова та наніс йому ножове поранення. Журналіста у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Станом на 17 квітня життю чоловіка нічого не загрожує.

Як повідомили правоохоронці, напад стався у Солом’янському районі Києва біля одного з житлових комплексів.

За попередніми даними, зловмисник несподівано вдарив ножем перехожого та втік із місця події.

За уточненням міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, напад відбувся о 22:44. Постраждалий отримав два поранення — одне по руці, інше в тулуб. Макаров самостійно викликав поліцію та отримав першу медичну допомогу від патрульного.

«Постраждалим виявився 69-річний киянин, працівник однієї з національних медіаустанов. Його госпіталізували. З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину та інші речові докази», — йдеться в заяві поліції Києва.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про умисні тяжкі тілесні ушкодження. Правоохоронці вживають заходів для затримання зловмисника.

Міністр МВС України взяв справу під особистий контроль

Ігор Клименко повідомив, що наразі тривають слідчі дії та відповідні експертизи. Правоохоронці встановлюють особу нападника та ймовірні мотиви скоєного.

Клименко зазначив, що потерпілий вже надав перші покази поліцейським.

Також міністр МВС закликав небайдужих громадян повідомити будь-яку відому інформацію щодо нападу на Юрія Макарова за номером 067 406 27 88 або ж на 102.

«Особисто контролюю процес розкриття та розслідування цього зухвалого злочину», — додав Клименко.

Ймовірні причини замаху

За словами Клименка, правоохоронці розглядають кілька версій:

перша версія — побутова;

друга — версія про роботу спецслужб країни-агресорки.

Президент України Володимир Зеленський під час свого брифінгу назвав версію, чому напали на журналіста Макарова.

За словами глави держави, одна з версій нападу — його професійна діяльність, зокрема, висвітлення війни РФ проти нашої держави

«Мені доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко щодо нападу на журналіста Юрія Макарова. Слава богу, пан Макаров залишився живий. Ніж (яким нападник завдав удару — Ред.) залишився на місці злочину. Працюють слідчі групи. Одна з версій — що це сталося через його професійну діяльність, висвітлення російської війни проти України», — каже глава держави.

Зеленський анонсував, що МВС і Нацполіція нададуть більш детальну інформацію на цю тему.

В якому стані зараз перебуває Макаров

Колишня членкиня правління «Суспільного» Тетяна Кисельчук на своїй сторінці у Facebook 17 квітня опублікувала фото Юрія Макарова, який перебуває у лікарні після нападу.

За її словами, журналіст уже почувається краще, тримається бадьоро і навіть намагається жартувати.

Зокрема у відповідь на припущення, що до замаху на відомого журналіста була причетна «рука Кремля», він іронічно зауважив, що тоді в них драматичні проблеми з кадрами

«Юрій Володимирович передає всім теплі вітання. З ним все добре, враховуючи контекст. Жартує, як завжди», — написала Тетяна Кисельчук.

Журналіст Юрій Макаров у лікарні

Що розповів потерпілий

У коментарі журналістці ТСН Неллі Ковальській розповів Макаров розповів, що не наляканий тим, що відбулося, скоріше він злиться на нападників «що його відволікають» від важливих справ.

У вечір нападу, Юрій писав певний журналістський матеріал згодом вийшов пройтися навколо будівлі. Варто зауважити, що територія, де розташований будинок журналіста, закрита. Туди не можна потрапити без спеціального пропуску.

Коли Юрій вертався додому, то відчув позаду шурхіт, повернувся і побачив клинок у руках нападника.

Далі все сталося дуже швидко.

«Сталося вже дуже не зрозуміло. Цей хлопець (нападник — ред.) не зрозуміло звідки взявся. Я його помітив лише тоді, коли він мене штрикнув «кинжалом», — розповів журналіст.

Юрію вдалося вибити ніж із рук злочинця, проте він ударив вдруге.

«Коли я побачив клинок, в мені спрацював рефлекс, якого мене навчали ще 50 років тому. Я інстинктивно відбив цей ніж і «засвітив» (ударив — ред.) цьому хлопцю в голову. Потім ударив мене вдруге», — розповів Макаров.

Після цього нападник кинув ніж та утік. Обличчя злочинця журналісту не вдалося запам’ятати.

Макаров має дві версії, чому на нього скоїли замах:

перша — звичайне хуліганство з метою пограбування;

друга — російська «спецоперація» для дестабілізації суспільства.

У другій версії журналіст більш переконаний, адже це ймовірна атака задля демотивації суспільства.

«Я вже був в «розстрільному списку» в якому було 20 людей. І це не жарти. В такому разі це одна із спецоперацій РФ за зниження нашого бойового духу», — сказав Юрій.

Стан постраждалого стабільний. Лікарні надають оптимістичні прогнози, цілком ймовірно, що за декілька днів Юрія впишуть із лікарні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ЕКСКЛЮЗИВ З ЮРІЄМ МАКАРОВИМ з лікарні! "Я вже був у розстрільному списку!"

Хто такий Юрій Макаров

Юрій Макаров — це відомий український журналіст, документаліст та письменник. Народився 24 квітня 1955 року в Болгарії в місті Софія. У Києві мешкає з 1961 року.

Освіту здобув у Київському університеті імені Тараса Шевченка.

Був одружений чотири рази. Має дочку Марію 1997 року народження. Володіє французькою, англійською, болгарською та українською мовами.

Працював на ТРК «Студія 1+1», на Першому національному телеканалі (автор-ведучий програми «Культурний фронт») телеканалі «ТВі». телеканалі «UA: Перший».

До 2009 року Макаров був шеф-редактором, а згодом оглядачем часопису «Український тиждень».

У 2016-2017 роках працював директором ТО документальних фільмів НТКУ.

З 2017 по 2019 рік Юрій Макаров був членом правління Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Від 2019 року працює виконавчим продюсером Суспільного телебачення. з грудня 2019 по березень 2023 року був головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Макаров є заслуженим журналістом України, лавреатом премії Телевізійної академії України «Золота Ера» в номінації «Найкраща культурно-історична програма», лавреатом II премії PROMAX/BDA за найкраще промо телеканалу (Сан-Франциско, 1999), багаторазовим номінантом та двічі лавреатом національної премії «Телетріумф» (2006, 2007). Також є номінантом премії «Книга року BBC» за 2013 рік з романом «За чверть десята».

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