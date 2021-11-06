На вихідних похолодає, буде туман, місцями ляпатиме мокрий сніг: прогноз погоди на 6 та 7 листопада

На вихідних похолодає, буде туман, місцями ляпатиме мокрий сніг: прогноз погоди на 6 та 7 листопада

Найближчими вихідними, 6 та 7 листопада, в Україні поступово холодатиме. Уночі та вранці – тумани, місцями густі - видимість становитиме до 200-500 метрів. У гористих регіонах – можливий мокрий сніг.

"Впродовж вихідних рух повітря над нашою територією переважатиме західних та південно-західних напрямків. Відповідно вже прохолодніша повітряна маса буде надходити і розпочнеться поступове зниження температури. Але, водночас, буде підвищуватися атмосферний тиск, тому опадів ставатиме менше, а прояснень більше", - йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 6 ЛИСТОПАДА

У суботу, 6 листопада, в Україні, крім півдня, невеликий дощ, в Карпатах - з мокрим снігом.

Уночі та вранці у південних та південно-східних областях туман, видимість 200-500 м, перший рівень небезпечності.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10 градусів, у західних областях 1-6 градусів тепла. Вдень 8-13 градусів, у південній частині та східних областях 13-18 градусів. На високогір'ї Карпат вночі близько 0 градусів, вдень 3-6 градусів тепла.

У Київській області 6 листопада вночі невеликий дощ, удень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8 градусів тепла, вдень 10-12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 6 листопада 2021 року / Укргідрометцентр

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 7 ЛИСТОПАДА

У неділю, 7 листопада, без опадів, лише вдень на Закарпатті слабкий дощ.

Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6 градусів тепла, вдень 8-13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 7 листопада 2021 року / Укргідрометцентр

Погода на 6-7 листопада 2022 року від Фросі Мельник

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