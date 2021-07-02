На вихідних Україну накриють дощі, а у деякі регіони повернеться спека до 34°: прогноз погоди на 3-4 липня

На вихідних Україну накриють дощі, а у деякі регіони повернеться спека до 34°: прогноз погоди на 3-4 липня

В окремих районах можливі град та шквали.

На цих вихідних, 3-4 липня, в Україні буде мінливо хмарна, дощова, на сході доволі спекотна погода.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 3 липня, по всій країні ітимуть короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатському регіоні, вдень і на Лівобережжі місцями значні дощі. Вітер північно-західний (на Лівобережжі - південно-східний), 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 23-28°, у східних та північно-східних областях подекуди до 33°, в Карпатах протягом доби 10-15°.

У неділю, 4 липня, у західних областях вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, у північних областях помірний дощ, лише вночі без опадів, на решті території помірні, вдень у південних і центральних областях місцями значні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у південних, центральних та східних областях місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, у західних областях 13-16°, вдень 24-29°, у східних областях до 34°.

У Києві субота буде з опадами - короткочасні дощі з грозами. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°. У неділю у столиці також дощитиме. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

Погода в Україні: короткочасні дощі пройдуть у більшості регіонів

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