На вихідних в Україні працюватиме вдвічі більше центрів масової вакцинації від коронавірусу: перелік міст

На минулих вихідних, 5-6 червня, працювали 14 центрів масової вакцинації у 10 містах.

В Україні на вихідних, 12-13 червня, понад 30 центрів масової вакцинації будуть працювати у 13 містах та Києві.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Зокрема, планується робота:

у Києві - одного центру;

у Львівській області - 8 центрів, з них 3 - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;

в Одеській області - 7 центрів, з них 4 - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;

у Полтавській області - 5 центрів, по одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;

у Херсонській області - 3 центрів у Херсоні;

у Чернівецькій області - 2 центрів у Чернівцях;

у Київській області - 2 центрів у Броварах і Білій Церкві;

у Тернопільській області - одного центру в Тернополі;

у Рівненській області - одного центру в Рівному;

у Дніпропетровській області - одного центру в Дніпрі;

у Хмельницькій області - одного центру в Хмельницькому;

у Житомирській області - одного центру в Житомирі;

у Черкаській області - одного центру в Черкасах;

у Донецькій області - одного центру в Маріуполі.

Зазначається, що здійснювати щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.

Варто зазначити, що центри масової вакцинації відкрилися 29 травня у Києві - на базі Міжнародного виставкового центру, Львові – на стадіоні "Арена Львів" та в Одесі – 30 травня на стадіоні юридичної академії. Поки ці центри працюють лише у вихідні дні. В них щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 у застосунку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомлення, так і всіх охочих, яким ще не надійшло запрошення. Пріоритет надається літнім людям.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу. За цей період щеплення вже отримали понад 1 млн українців.

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