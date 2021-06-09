На вихідних в Україні працюватиме вдвічі більше центрів масової вакцинації від коронавірусу: перелік міст

На минулих вихідних, 5-6 червня, працювали 14 центрів масової вакцинації у 10 містах.
В Україні на вихідних, 12-13 червня, понад 30 центрів масової вакцинації будуть працювати у 13 містах та Києві.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Зокрема, планується робота:
- у Києві - одного центру;
- у Львівській області - 8 центрів, з них 3 - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
- в Одеській області - 7 центрів, з них 4 - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
- у Полтавській області - 5 центрів, по одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
- у Херсонській області - 3 центрів у Херсоні;
- у Чернівецькій області - 2 центрів у Чернівцях;
- у Київській області - 2 центрів у Броварах і Білій Церкві;
- у Тернопільській області - одного центру в Тернополі;
- у Рівненській області - одного центру в Рівному;
- у Дніпропетровській області - одного центру в Дніпрі;
- у Хмельницькій області - одного центру в Хмельницькому;
- у Житомирській області - одного центру в Житомирі;
- у Черкаській області - одного центру в Черкасах;
- у Донецькій області - одного центру в Маріуполі.
Зазначається, що здійснювати щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.
Варто зазначити, що центри масової вакцинації відкрилися 29 травня у Києві - на базі Міжнародного виставкового центру, Львові – на стадіоні "Арена Львів" та в Одесі – 30 травня на стадіоні юридичної академії. Поки ці центри працюють лише у вихідні дні. В них щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 у застосунку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомлення, так і всіх охочих, яким ще не надійшло запрошення. Пріоритет надається літнім людям.
Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу. За цей період щеплення вже отримали понад 1 млн українців.