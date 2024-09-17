На Віниччині батько зґвалтував чоловіка, бо той чіплявся до його доньки 

У Вінницькій області до іспитового терміну засудили чоловіка, який зґвалтував свого знайомого. На суді кривдник заявив, що мовляв "так помстився через те, що потерпілий чіплявся до його доньки".

Про це йдеться у вироку Ямпільського районного суду Вінницької області.

За даними суду, підозрюваний 23 липня 2024 року зайшов до домоволодіння потерпілого. Оскільки нападник знав, що у його жертви є проблеми з опорно-руховим апаратом і той не може чинити опір, то він зґвалтував чоловіка.

На суді підозрюваний провину визнав. Він пояснив, що "перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння 23 липня 2024 року він прийшов додому до потерпілого, де ще випив. Після чого він згадав, що два роки тому потерпілий мацав за геніталії його доньку і сусідську дівчинку, і він вирішив йому відомстити. Вдарив потерпілого долонею по голові і той впав з пенька, так як той опирався, подолавши його опір, він висунув свій статевий орган і почав знущатися із потерпілого".

Свідчення підозрюваного

Підсудний додав, що він розкаюється і здійснює догляд за потерпілим.

Потерпілий ж заявив, що пробачає нападнику.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.152 КК України та засудив до 2 років іспитового терміну.

Нагадаємо, на Київщині судитимуть чоловіка, який протягом декількох років ґвалтував неповнолітню доньку.

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