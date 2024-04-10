На Вінниччині 33-річний чоловік тричі уникав мобілізації, бо "не мав грошей на проїзд": чи покарали його

У Вінницькій області до іспитового терміну засудили 33-річного чоловіка, який отримав три повістки, проте уникнув мобілізації. На суді він заявив, що не прийшов до ТЦК, бо "не мав грошей на проїзд".

Про це йдеться у вироку Ямпільського районного суду Вінницької області.

За даними суду, 8 листопада 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. У подальшому чоловіку кілька разів вручали повістки, проте він не приходив до військкомату.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що "першу овістку він отримав 09.11.2023 і його було направлено у військову частину. Там він пройшов медогляд і його повернули додому, оскільки у нього була травма хребта, а також він лікувався у тубдиспансері. Працівники ТЦК виписали другу повістку на 15.11.2023, по якій він не з`явився. Також зазначив, що взагалі йому було вручено три повістки, на дві з яких він не з`явився, оскільки не мав коштів на проїзд".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ звернувся до українців.

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