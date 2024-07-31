На Вінниччині агент ФСБ РФ кинув "коктейль Молотова" у військкомат: які наслідки підпалу

Він кинув "коктейль Молотова" у стіну військкомату та відзняв загоряння на камеру власного телефону.

На Вінниччині агент ФСБ РФ намагався спалити будівлю ТЦК на Вінниччині. Служба безпеки та Національна поліція затримали його у Вінниці.

Про це інформує пресслужба СБУ.

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Зазначається, що контррозвідники СБУ затримали зловмисника "по гарячих слідах", після того як він кинув "коктейль Молотова" у стіну військкомату та відзняв загоряння на камеру власного телефону.

За даними слідства, фігурантом виявився 17-річний мешканець Одеси, який навесні цього року потрапив у поле зору фсб через пошуки швидкого заробітку в інтернеті. На одному з таких сайтів молодик виклав своє резюме, на яке відповів представник російської спецслужби. За гроші він запропонував одеситу вчиняти підпали об’єктів військової інфраструктури та автомобілів українських захисників.

"Після "тестових" завдань у вигляді фотофіксації локацій Сил оборони у портовому місті окупанти "відрядили" свого поплічника на Вінниччину. Там диверсант мав підпалити будівлю ТЦК. Після цього завдання диверсант мав продовжити серію підпалів на території Житомира", - додали в СБУ.

Під час обшуків у фігуранта вилучено саморобну запалювальну суміш та мобільний телефон, який він використовував для фільмування злочину та спілкування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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