Слідчі встановлюють обставини автопригоди на Вінниччині, у якій постраждало четверо підлітків.

У Жмеринському районі Вінницької області 12 липня сталася ДТП, внаслідок якої постраждало п'ятеро осіб, четверо з яких - неповнолітні. Поліція розпочала розслідування обставин аварії.

Про це повідомляє Нацполіція Вінницької області.

Інцидент стався близько 20:30 поблизу села Пеньківка. 19-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

Внаслідок аварії травми отримали водій та четверо його пасажирів-підлітків. Після надання первинної медичної допомоги двох потерпілих відпустили додому. До лікарні були доправлені водій та двоє хлопців віком 16 та 17 років. Ще дві пасажирки, 15 та 16 років, не потребували госпіталізації.

На Вінниччині авто з підлітками злетіло в кювет / Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Слідчі встановили, що всі постраждалі є жителями Мурафської громади. Водій авто був тверезим.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Автомобіль, який потрапив у ДТП, поміщено на арештмайданчик для проведення подальших слідчих дій.

Нагадаємо, в СМТ Комишуваха Запорізької області 12 липня також сталася ДТП - водій автомобіля збив військовослужбовця та втік з місця пригоди, залишивши постраждалого помирати на узбіччі дороги.

Напідпитку і на шаленій швидкості водій на зебрі збив дитину! Резонансне ДТП у Вінниці

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.