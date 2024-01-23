На Вінниччині батько 3 дітей відмовився від мобілізації та звинуватив ТЦК у тиску: суд його покарав

У Вінницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Шаргородського районного суду Вінницької області.

За даними суду, чоловік у квітні 2023 року отримав повістку, проте категорично відмовився від служби в армії.

На суді чоловік провини не визнав та не розкаявся. Він заявив, що у нього болить голова і поперек, проте "він лікується амбулаторно, оскільки через конфлікт з ТЦК його не приймають на стаціонар".

Він додав, що коли йому вперше йому вручили повістку - він мав право на відстрочку, оскільки виховував трьох неповнолітніх дітей. Згодом одному із його дітей виповнилось 18 років і йому знову вручили повістку.

Спочатку ВЛК визнала його обмежено придатним до служби в армії, проте обласна комісія - визнала повністю придатним. Чоловік вважає, що через тиск ТЦК він не міг безплатно пройти МРТ, оскільки нібито медики не давали йому направлення. Коли він пройшов дослідження, то намагався вручити результати працівникам військкомату, проте вони відмовились брати. Підозрюваний ж відмовився від служби в армії, оскільки "працівники ТЦК не мають права його відправляти у військову частину, позаяк він хворіє і фактично непридатний до військової служби".

Працівники військкомату на суді підтвердили, що чоловік відмовився від мобілізації.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та засудив до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Закарпатській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Він отримав повістку ще в березні 2022 року і до січня 2024 року уникав мобілізації.

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