На Вінниччині чоловік кинув гранату до подвір'я сусіда: подробиці

У Вінницькій області місцевий житель під час конфлікту кинув гранату на подвір'я двір сусіда. Вибух стався на території домоволодіння 55-річного потерпілого, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомила поліція Вінницької області.

Інцидент трапився 17 березня близько 15:30 в одному з сіл району. До поліції звернувся власник будинку, на подвір’ї якого здетонував боєприпас. Правоохоронці оперативно встановили, що до злочину причетний 54-річний сусід потерпілого. Зловмисника затримали за місцем проживання, де під час обшуку виявили ще одну гранату.

На Вінниччині чоловік кинув гранату до подвір'я сусіда / Фото: Національна поліція Вінницької області

На Вінниччині чоловік кинув гранату до подвір'я сусіда / Фото: Національна поліція Вінницької області

На Вінниччині чоловік кинув гранату до подвір'я сусіда / Фото: Національна поліція Вінницької області

Нагадаємо, чоловік на Донеччині споював і ґвалтував підлітків.

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