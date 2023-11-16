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На Вінниччині чоловік отримав дві повістки, але його не мобілізували: що відомо

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Вінниччині чоловік отримав дві повістки, але його не мобілізували: що відомо

На Вінниччині чоловік двічі відмовився від повістки / Фото: ТСН.ua

Чоловік пояснив, що відмовився від мобілізації через батька, якому потрібна допомога.

У Вінницькій області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав дві повістки, але відмовився від мобілізації через хворого батька. 

Про це йдеться у вироку Ямпільського районного суду Вінницької області. 

За даними суду, чоловік у 2015-2017 роках проходив строкову службу у ЗСУ та після звільнення з армії перебував у запасі. У квітні 2023 року він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Того ж дня він отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК і СП 19 квітня, проте цього не зробив. 

У травні 2023 року чоловіку знову вручили повістку, проте і її він проігнорував. 

На суді підозрюваний пояснив, що він єдина дитина у родині, його мати померла, а батькові недавно зробили операцію на серці і йому потрібна допомога. Чоловік провину визнав і просив суворо його не карати. 

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 2 роки іспитового. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Нагадаємо, у Закарпатській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили чоловіка, який спочатку відмовився від мобілізації, але на суді заявив, що готовий до служби в ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
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