На Вінниччині чоловік підпалив будинок з людьми всередині: моторошні подробиці

У Вінницькому районі поліція розслідує обставини подвійного вбивства.

Про випадок повідомили у поліції регіону.

"Повідомлення про пожежу в одному з приватних будинків у селі Білозерівка надійшло до поліції. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка. Також поблизу місця події з численними опіками було виявлено 40-річного власника будинку, який помер в лікарні під час надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що напередодні під час розпиття алкогольних напоїв між потерпілими та 33-річним місцевим мешканцем виник конфлікт. Після сварки підозрюваний залишив помешкання, але згодом він повернувся із ємністю, що містила пальну суміш, облив і підпалив двох присутніх у будинку чоловіків.

На місці події слідчі вилучили речові докази, зокрема пластикову каністру із залишками пального.

Поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Черкаській області під час пожежі у будинку загинули діти. Їхні тіла виявили рятувальники.

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