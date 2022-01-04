На Вінниччині чоловік увірвався до будинку сусідки і зчинив стрілянину просто по дітях

На Вінниччині чоловік увірвався до будинку сусідки і зчинив стрілянину просто по дітях

На щастя, внаслідок пострілів ніхто не постраждав.

У Гайсинському районі, що на Вінниччині, житель села Каташин посеред ночі з рушницею увірвався до будинку сусідів, де в той час перебували четверо дітей. Чоловік здійснив кілька пострілів і втік з місця події.

Про це повідомила пресслужба поліції Вінницької області.

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Вночі проти 4 січня до поліції надійшло повідомлення від 31-річної жительки села Каташин про те, що близько п’ятої години ранку до її будинку через незачинені двері увірвався 47-річний сусід з рушницею, кілька разів хаотично вистрілив та втік.

Жінка повідомила, що в цей час в будинку було п’ятеро її племінників, четверо з яких – неповнолітні. На щастя, ніхто не постраждав.

Поліція Вінниччини повідомляє, що для пошуку правопорушника задіяли весь особовий склад місцевої поліції. Як виявилося, озброєний чоловік переховувався у цьому ж селі в нежитловому будинку. Затримати його вдалось за допомоги бійців спецпідрозділу КОРД. На вимогу поліцейських чоловік сам вийшов з будинку та здався. Мисливську рушницю, з якої було вікрито вогонь, у порушника вилучили.

Як зазначають правоохоронці, стрілок перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Чоловік пояснив, що причиною таких дій стала давня неприязнь до родини.

Наразі підозрюваний затриманий у процесуальному порядку і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство готує матеріали для оголошення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Національна поліція Вінницької області

Нагадаємо, у Черкаській області чоловіка підстрелили в ногу за борги. Хулігана затримали правоохоронці, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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