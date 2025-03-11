На Вінниччині чоловік відкрив вогонь по сусідах: серед постраждалих – неповнолітній

Інцидент стався 9 березня у селі Вороновицької територіальної громади. Близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів.

У Вінницькому районі поліцейські затримали чоловіка, який намагався вбити трьох людей, серед яких неповнолітній. Нетверезий нападник прийшов на подвір’я сусідів і відкрив вогонь із рушниці, проте господарі будинку змогли його зупинити. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Вінницькій області.

Інцидент стався 9 березня у селі Вороновицької територіальної громади. Близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів.

Як з’ясували правоохоронці, того дня між сусідами стався конфлікт, після чого один із чоловіків вирішив помститися. Він узяв мисливську рушницю, прийшов на подвір’я знайомих і двічі вистрілив у сторону господарки будинку, її співмешканця та 14-річного хлопця. Підліток встиг забігти всередину, уникаючи серйозних поранень.

Власники будинку не розгубилися – їм вдалося відібрати у нападника зброю та утримувати його до приїзду поліцейських. На місці злочину правоохоронці вилучили рушницю та гільзи.

Як встановило слідство, зброя належала нападнику на законних підставах.

За процесуального керівництва Немирівської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на вбивство кількох осіб.

На час розслідування суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, 5 березня поліція повідомила, що у Харкові військовий ТЦК відкрив вогонь з травматичної зброї по цивільному водієві авто, який не дав перевірити його документи та намагався втекти.