На Вінниччині чоловік відмовився від мобілізації: його двічі не брали на службу, а втретє - він втік від ТЦК

У Вінницькій області до іспитового терміну засудили чоловіка, якого військові частини двічі не захотіли брати на службу, а коли йому принесли 3 повістку - він втік від ТЦК.

Про це йдеться у вироку Бершадського райсуду Вінницької області.

За даними суду, чоловіка у березні 2023 року визнали придатним до служби в армії, проте він ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав частково. Він заявив, що "його тричі викликали до Бершадського ТЦК. Він отримував повістку та пройшов медогляд, де був визнаний придатним до військової служби. Двічі його відправляли до військової частини, однак повертали назад через стан здоров`я. В березні 2023 року він знову отримав повістку на відправку до військової частини. Однак, цього дня, він не зміг прибути до Бершадського ТЦК оскільки захворів". Чоловік додав, що зараз у нього є законна відстрочка від армії, оскільки він оформив догляд за бабусею.

Працівник ТЦК на суді пояснив, що підсудного дві військові частини відмовились прийняти на службу. Втретє він не прийшов на виклик. Тоді працівник військкомату особисто приїхав до нього, проте підсудний втік з дому.

Суд встановив, що ухилянт дійсно від листопада 2023 року здійснює догляд за літньою особою. Чоловіка визнали винним за ст. 336 КК України та засудили до 3 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, як молоді "мажори" відпочивають у розпал війни й мобілізації.

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