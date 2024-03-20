На Вінниччині чоловік вийшов з в'язниці і зґвалтував стареньку сусідку 

Наразі підозрюваний перебуває під вартою та ризикує провести найближчі 10 років за ґратами.

У Вінницькій області 40-річний зловмисник звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за низку кримінальних правопорушень, серед яких - два зґвалтування. Однак вчинив новий злочин.

Про це повідомили у поліції регіону.

Наприкінці лютого в одному з населених пунктів Гайсинського району через вікно він проник до будинку одинокої 63-річної пенсіонерки та, застосовувавши силу й погрози, зґвалтував її.

Зловмисника розшукали оперативники карного розшуку у сусідньому селі, одразу після того, як потерпіла наважилась розповісти про злочин поліції. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після проведення відповідних експертиз, слідчі за процесуального керівництва Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у незаконному проникненні до житла заявниці та її зґвалтуванні (ч. 1 ст. 162 та ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, мешканця Київщини затримали за підозрою у зґвалтуванні власної 9-річної доньки.

Читайте також: