На Вінниччині чоловік задушив і кинув у криницю​ жінку

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.
У Вінницькій області 60-річний чоловік задушив 88-річну жінку та кинув тіло у криницю.
Про це йдеться на сайті ГУНП області.
Повідомлення про зникнення 88-річної місцевої жительки надійшло до поліції від її племінника – будинок жінки був зачинений ззовні, а її самої ніде не було.
За кілька годин службовий пес виявив тіло жінки в колодязі у закинутому місці за 250 метрів від її будинку.
У жінки були виявлені тілесні ушкодження, а в її помешканні - сліди крові. Судово-медична експертиза встановила, що пенсіонерку задушили.
Поліцейські встановили особу причетного до вбивства жінки – 60-річного раніше судимого жителя цього ж села, та затримали його за місцем мешкання. Попередньо встановлено, що фігурант задушив пенсіонерку та заволодів належним їй майном.
Відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у центрі Запоріжжя чоловік вбив жінку, а потім вистрілив в себе.
Читайте також: