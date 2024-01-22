На Вінниччині чоловік задушив і кинув у криницю​ жінку

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Вінницькій області 60-річний чоловік задушив 88-річну жінку та кинув тіло у криницю.

Про це йдеться на сайті ГУНП області.

Повідомлення про зникнення 88-річної місцевої жительки надійшло до поліції від її племінника – будинок жінки був зачинений ззовні, а її самої ніде не було.

За кілька годин службовий пес виявив тіло жінки в колодязі у закинутому місці за 250 метрів від її будинку.

У жінки були виявлені тілесні ушкодження, а в її помешканні - сліди крові. Судово-медична експертиза встановила, що пенсіонерку задушили.

Поліцейські встановили особу причетного до вбивства жінки – 60-річного раніше судимого жителя цього ж села, та затримали його за місцем мешкання. Попередньо встановлено, що фігурант задушив пенсіонерку та заволодів належним їй майном.

Відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у центрі Запоріжжя чоловік вбив жінку, а потім вистрілив в себе.

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